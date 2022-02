Laat u verrassen door NN, ASR, KPN, BAM, Ordina, Nedap en vastgoed

BAM staat op het hoogste punt in twee jaar en voor haar begrippen is dat ook een all time high, toch?

NN dus, ASR zit er niet ver vandaan en Aegon doet ook leuk mee, maar dat heeft nog diverse, lange, bange wegen te begaan voordat daar weer een beetje leven in de lange grafieken komt. Die lijken dan weer erg op die van KPN hierboven, dus laat verder maar even.

Na veel pech, tegenwind en helaas ook wanbeleid liggen onze vastgoedfondsen beter en dat is wellicht niet zo raar. Met inflatie en rentes op de borden vallen uw ogen vanzelf een keer op de dividenden daar. WDP en CTP blijven even buiten beschouwing, omdat die andere (en betere...?) business hebben:

Vandaag liggen onze vastgoedfondsen goed op de cijfers van Unibail, Vastned en Wereldhave. Die doen stilletjes veel beter sinds de bodem in 2020 dan u misschien had verwacht. Ondanks de stijging zijwaartst Unibail nog altijd door. Voorlopig ook geen dividend daar, dus waarom zou u ook...?

Het merendeel van onze fondsen denkt tot dusverre met weemoed terug aan vorig jaar, maar er zijn er aantal die er wel goed voorstaan. Onze financials, goedkoper dividenders en commodity-waarden weet u. In de AEX staat ook Randstad maar 0,5% onder haar hoogste top. En wie hebben we hier? KPN.

Vorig jaar was het een vrijwel dagelijks begrip. Dit jaar nog niet: de all time high. En ziet!

Als ik "gelukkig hebben we #Unibail nog" twitter, weet u dat het niet best is op het Damrak. Klopt. Auw #FlowTraders en dat op dag dat vola 6% stijgt.. #AEX -1,2% pic.twitter.com/jIFpu8e6QB

Deze is voore het nageslacht. Opdat zij weten wat het sentiment was ten tijde van dit blogje.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp