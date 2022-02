Tien! Tien! Tien! Basiscursus cijfers duiden op Superdonderdag

Al is het maar onwillekeurig, maar we doen het allemaal?

Tien maar liefst, tien bedrijven met cijfers voorbeurs. Vandaar ook Superdonderdag, de drukste dag van het kwartaal. Het Damrak telt naar mijn bescheiden mening zo'n honderd à 110 serieuze aandeelnoteringen, ofwel we maken een flinke slag vandaag.

En hoeveel had u er goed vanochtend?

Dat staat natuurlijk voor hoeveel koersreacties schatte u goed in op basis van de cijfers zelf, natuurlijk de marktbrede ontwikkeling en eventueel specifieke bedrijfsdingetjes. Of de cijfers goed of slecht zijn, zie ik na 09:00 uur als de koersen eenmaal lopen, zal zelfs de meest ervaren beursvolger tegen u zeggen.

Als er iets lastig is op de beurs, is wel de koersreactie op cijfers gokken. Want gokken is het. Nogmaals, hoeveel had u er goed vanochtend? De AEX indicatie was hoger en ik dacht zelf aan hogere openingen voor Unilever, Relx, Fagron, SBMO, Vastned en Wereldhave. Intertrust doet niet meer mee door het bod.

Bij ArcelorMittal dacht ik, ondanks de prachtige cijfers, stiekem al aan top cyclus van dit hypercylische boom & bust fonds, ofwel die daling komt voor mij niet onverwacht. Flow Traders viel inderdaad tegen, dat zag ik ook nog wel, maar een double digit daling is wel erg extreem. Vijf goed van de negen: matig dus.

Lieve help, vastgoed heeft zelfs vleugels! Ik klok ze maar even.

En dan andersom geredeneerd: waarom spelen bedrijven kluitjesvoetbal en komen ze allemaal tegelijk? Iedereen weet hoe de agenda er uit ziet en als je dan als mid- of small capper op dezelfde dag als Unilever en ArcelorMittal gaat zitten, weet je dat je eigen rapportage ondersneeuwt. Kan ook een keuze zijn?

Ja, er zijn ook bedrijven wie publiciteit gestolen kan worden. Of die forums vrezen... Want zodra wij van een bedrijf een paar aandeeltjes hebben, menen we dat we meteen de baas zijn en alles maar even moet gaan, zoals wij dat willen. Of in ieder geval dat wij alles veel beter weten. En wie zijn wij nou helemaal?

Deze week mocht ik in Ongevraagd Advies van BNR opdraven (ik kan de link niet meer vinden) om iets over Just Eat Takeaway te zeggen. Tja, dan moet ik als beursstukjestikker even op de stoel van Jitse Groen gaan zitten? Wil ik best doen hoor, maar dan wel in alle bescheidenheid.

Want ik heb nul beurswaarde geschapen in mijn leven en Jitse ruim €9 miljard. OK, dat was nog veel meer, maar laat verder maar. U kent dat verhaal.

A lot of people talking a lot of trash about John Foley and Peloton.



I don’t know all the details, but as a reminder: Peloton is a $12 Billion company Foley started from nothing 10 years ago.



How many of those talking could even dream of doing the same? — Austen Allred (@Austen) February 9, 2022

Zomaar een voorbeeld: hoe durf je? Ik bedoel maar, hoeveel beurswaarde heeft deze meneer geschapen en oh, hij weet ook hoe alle aandeelhouders erover denken?

Frustratie moest er even uit @jitsegroen . Goed weekend! — SHSE (@SHSE81) February 4, 2022

Dit. Zo te keer gaan tegen bedrijven en hun oprichters. Denk ook aan Onno van der Stolpe van Galapagos. Ik vraag me vaak af hoeveel bedrijven er niet beursgenoteerd zijn, omdat ze gewoon geen zin hebben in - excusez le mot - gezeik. Publiekelijk de maat genomen te worden, of kop van jut te zijn.

Misschien hadden we vandaag dan wel twintig rapportages voorbeurs gehad.