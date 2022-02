Hoogste inflatie in 40 jaar; tijd voor een rentestijging

One size fits none is niet alleen beperkt tot de europese markt.

Ook in de verenigde staten heb je 1 valuta genaamd dollar.

Terwijl staten onderling ook grote verschillen tonen met de hoogte van de schuld (afgezet tegen de gdp).

Hoogste Kentucky met 28% in 2019. Laatste Wyoming met 5% in 2019.



Maar ook terug in Nederland kun je onderscheid maken bij de hoogte van de schulden per gemeente.

Een gemeente met weinig schulden zal minder hard geraakt worden dan een gemeente met hoge schulden.



Het is dus maar vanuit welk perspectief je kijkt of gemiddeldes erg zijn of niet.