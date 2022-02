Het is al waanzinnig druk voorbeurs op Superdonderdag

De AEX-indicatie is +0,3% op Superdonderdag, want dit is de drukste dag van kwartaal met een bedrijfscijfer- en macronieuwstsunami.

Het is toch wel even spannend of de indices het opwaartse momentum doorpakken, of dat we toch weer wegzakken en per saldo zijwaarts blijven voortbewegen. En of de uitverkoop van staatsobligaties aanhoudt, die gisteren ook in de rebound gingen.

Europese futures openen nipt hoger en de Amerikaanse staan net even lager na een tech-rally op Wall Street

In Azië gebeurt niet zo heel veel: China en Hongkong staan lager, Japan, Korea en Taiwan doen hoger

De volatiliteit (VIX-index) deed -6,9% naar 19,96, eindelijk weer onder officieuze nervositeitsgrens 20

De dollar ligt vlak op 1,142

De rentes neigen een basispuntje hoger

Goud ligt vlak, olie en crypto presteert wisselend. Bitcoin doet niks, maar ethereum gaat lekker

Inflatie dus, ofwel Amerikaanse consumentenprijzen over januari. Marktbreed is het vandaag hierom te doen en - opvallend - gisteren zei het Witte Huis dat het cijfer hoog is. Dat hintte de Fed twee weken bij het rentebesluit ook. Hier is de hele consensus en het draait vooral om het onderste getalletje, 7,3%.



Ons CPI-cijfer over januari is al door. Joe, hoeveel gaat u erop vooruit - en dus achteruit dit jaar in dit tempo?



Geen tijd om hier lang bij stil te staan, over naar het Damrak waar we voorbeurs deze cijferbulk verwerken. Arcelor, Fagron, SBMO, Vastned en Wereldhave lijken goed, Unibail niet, Flow Traders is wat minder en Unilever is mixed.

Unilever rolt net door, is beter dan verwacht, omzet gaat goed, maar marges staan onder druk dóór - u weet het - en hé, het bedrijf zegt geen grote overnames meer te ambiëren. Héél erg onder uit de zak gehad misschien van aandeelhouders over die GSK-onderdelen...?



Zo ziet een echt cyclisch bedrijf eruit. ArcelorMittal oogst, 2021 laat een ware winstexplosie zien. Verwachtingen verslagen, maar Q4 was wel iets minder. Het concern stelt $0,38 dividend voor en wil in H1 voor $1 miljard aandelen inkopen.



Flow Traders haalt nipt de verwachting niet, stelt een slotdividend voor van €0,35 en zegt moeite te hebben om goed personeel te vinden.



De opening:



De rentes en wij lopen zowaar eens uit de pas met de Duitsers:

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren. IMCD doet een overname. Walt Disney (hier) en Uber (hier) hadden cijfers, de koersreacties After Hours waren +6,6% en +5,8%

07:59 Hogere opening AEX voorzien

07:53 Flow Traders schiet tekort

07:52 Unibail verkoopt belang in Westfield Carre Senart

07:41 SBM Offshore haalt eigen winstverwachting

07:37 IMCD neemt Polyorganic Tecnologia over

07:28 Wereldhave verhoogt outlook voor 2022

07:21 Winst Unibail onder druk

07:14 Enorme winststijging voor ArcelorMittal

06:55 Europese beurzen openen licht hoger

06:53 Nederlandse inflatie loopt verder op

06:51 Productie Nederlandse industrie bijna 13 procent gestegen

06:49 Ruim 403 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

09 feb Disney overtreft verwachtingen

09 feb Uber boekt hogere omzet

09 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

09 feb Wall Street hoger gesloten

09 feb Olieprijs hoger gesloten

09 feb Wall Street koerst af op hoger slot

09 feb Europese beurzen hoger gesloten

09 feb Adyen leidt AEX flink hoger

De AFM meldt deze shorts:

De agenda:

07:00 ArcelorMittal - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Fagron - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Intertrust - Cijfers vierde kwartaal

07:00 SBM Offshore - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Vastned - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Wereldhave - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Flow Traders - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Unilever - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Relx - Cijfers vierde kwartaal

14:00 Cabka - Beleggersbijeenkomst

18:00 Euronext - Cijfers vierde kwartaal

18:00 Unibail-Rodamco-Westfield - Cijfers vierde kwartaal

22:00 Galapagos - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Credit Agricole - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Credit Suisse - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

07:00 Delivery Hero - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 KBC Group - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Siemens - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

07:00 Société Générale - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Telenet - Cijfers vierde kwartaal (Bel)

07:00 Thyssenkrupp - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 Royal Mail - Trading update (VK)

13:00 Coca-Cola - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 PepsiCo - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Philip Morris - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Twitter - Cijfers vierde kwartaal (VS)

06:30 Inflatie - Januari (NL)

06:30 Industriële productie - December (NL)

11:30 Industriële productie - December (Bel)

14:00 OPEC - Maandrapport (Oos)

14:30 Steunaanvragen - Wekelijks (VS)

14:30 Inflatie - Januari (VS)

En dan nog even dit

Mooie tech-reliefrally:

U.S. stocks rose closing sharply higher thanks to a pause in rising interest rates. After four straight days of deep declines, shares of Facebook parent Meta rose 5%, bouncing back slightly after losing almost a third of the stock's value. More here: https://t.co/HNnem3EY7r $FB pic.twitter.com/q64aEjPDmq — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2022

Maandbericht uit Taiwan:

Taiwan chip foundry #TSMC reporting 36% YoY revenue growth to NT$ 172bn for January2022. In the previous 3 months YoY growth kept rising with 13% 19% 32 and now 36%. Solid, especially as growth in below 7nm advanced nodes drive systems capex in litho, ALD and hybrid bonding #long — Marc Langeveld (@beursstier68) February 10, 2022

Kanjers:

De Nederlandse #industrie produceerde in december gemiddeld per dag bijna 13 procent meer dan in december 2020. De productie lag in december op het hoogste niveau ooit.https://t.co/vjWIbomVTC pic.twitter.com/yJPjtI0mRm — CBS (@statistiekcbs) February 10, 2022

Voor de Just Eat Takeaway-volgers:

Uber posts quarterly profit as ride demand recovers, delivery remains strong https://t.co/hYnGWylXXB pic.twitter.com/eFDZ12G9lK — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2022

Het is eigenlijk wel stil aan het Chinese vastgoedfront:

Don't expect any bargains on Evergrande apartments, as the world's most indebted property developer aims to complete 600,000 apartments this year. More here https://t.co/ccYcqhAzZE pic.twitter.com/cT6zB67K4O — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2022

Hèhè en inderdaad, deze mevrouw lust er wel pap van. Aandelen, opties, futures: alles.

Congress moves towards banning members from trading stocks https://t.co/azJH3j4HbJ — CNBC (@CNBC) February 9, 2022

Hier is het niet stil en Amerikaanse autofabrikanten klagen al:

Canada's trucker protests threaten global supply chains https://t.co/3VDqjJqLAg — Bloomberg (@business) February 10, 2022

Zie bondjes en waarde-aandelen maar dit jaar:

U.S. dividend funds receive huge inflows as investors switch out of bonds https://t.co/ODFk9sHuUk pic.twitter.com/J1lBYI7PyR — Reuters Business (@ReutersBiz) February 10, 2022

Toe maar, maar erin beleggen is nog lastig. Beleggen, niet op hoger of lager gokken.

The value of deals in the crypto industry jumped 4,846% in 2021, PwC says in a report https://t.co/caoPXOUMKc — Bloomberg Markets (@markets) February 10, 2022

Doen of niet?

Facebook now trades at a P/E ratio of 16, the lowest in the history of the company. $FB



P/E ratios for other big tech companies...$AMZN: 49x$MSFT: 32x$AAPL: 28x$GOOGL: 25x



Data via @ycharts pic.twitter.com/eHLFsEIdes — Charlie Bilello (@charliebilello) February 8, 2022

Veel plezier en succes vandaag.