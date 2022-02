Slotcall: Drááidag en onnavolgbaar Adyen, Akzo, Aegon en ABN

Risk-on! Het is een mooie beursdag en een reversal day, zoals u misschien oude rotten op de vloer nog hoort brommen. Oude term. Draaien, want de markt gaat vandaag contrair aan de trend dit jaar:

De verloren gegane en gewaande aandelen van de afgelopen weken en maanden voeren vandaag de lijstjes aan

De betere fondsen in die tijd komt u echter grofweg aan de andere kant van het koersbord tegen

De rentes dalen een heel bluts basispunten als reactie op de rally van de afgelopen handelsdag

De dollar daalt ietsie naar 1,144

Goud en olie doen amper wat en crypto presteert wisselend

Gelijk maar even beeld dan:

Mooie beursdag, dat zeker, maar het verandert vooralsnog weinig aan het beeld van de AEX? Die 770 begint een beetje de draaispit van de zijwaartse markt te worden, om het maar eens a-technisch uit te drukken.

Dan rentes, hebben we dat ook maar gehad. De beursmedia wijzen naar de Franse centrale bankpresident François Villeroy de Galhau, die met duivische woorden het havikse betoog van zijn Nederlandse collega Klaas Knot van zondag bagatelliseerde. Het loopt zo'n vaart niet met die rente. Maar dan in het Frans.

Of dit de reden is mag u zelf weten, feiten is dat de rentes flink dalen.

Nog even over rentes en obligaties. Ja, vroegâh was het heel normaal dat u een paar procent maakte op obligaties. Netto. Dat was ook standaard de lange beleggingsleer: in de loop van uw leven bouwt u risicovolle aandelen af, waarmee u veilige AAA-staatsobligaties koopt, die dan uw pensioen betalen.

Intussen is er hele generatie opgegroeid die denkt dat geld gratis is voor overheden - altijd. Niet dus. Dat overheden gratis (konden) lenen betekende dat wij niet meer in obligaties konden en nog steeds niet kunnen beleggen, waardoor het in aandelen, crypto, huizen, kunst, wijn, whiskey en kunst ging en gaat.

In alle politieke en media discussies over huizenprijzen, ongelijkheid, vermogensbelasting et cetera ben ik nog niemand tegengekomen, die deze redenatie volgt. De rijken en de markt hebben het gedaan. Ook altijd.

The spreading global bond rout is spurring a Wall Street debate on whether investors will demand to be paid for lending to the American government like they used to https://t.co/lSMGVlQl7d — Bloomberg (@business) February 9, 2022

Relatief weinig cijfers en nieuws vandaag - zeker voor zulke koersbewegingen - maar de fondsen die er zijn vandaag, doen van zich spreken. Adyen voorop. Wat een plaatje...

Onze desk vinkt de cijfers van Adyen weer groen af, maar worstelt met de waardering van het aandeel...

Dat doet de hele beurs, lees maar. Want zo strak als het bedrijf presteert, zo wispelturig wordt dat iedere dag weer ingeprijsd. Als het waarderingslijntje wilder beweegt dan die van de winst, dan ligt het echt aan ons, hoor.

Helaas zijn er ook op onze desk wat lege plekken deze dagen, zodat u nog even geduld moet hebben met onze recensies van Aegon en AkzoNobel. Er wordt aan gewerkt. ABN Amro krijgt wel al onze goedkeuring. Toch een afstraffing, net als Aegon en niet zo'n kleintje ook... Hoe kan dat nou weer?

ABN Amro en Aegon zijn dit jaar hard opgelopen en blijkbaar even te hard, meent de beurs. Voeg daarbij - zie het intro van dit stuk - dat de brede markt even abrupt draait en keert vandaag met een nog altijd vrij hoge volatiliteit en dan zijn er zulke scores mogelijk. Ook op mooie cijfers.

AkzoNobel gaat wel goed op haar cijfers, meevallend is dat ze inflatie intussen weet door te prijzen.

Aandeelhouders ABN Amro hebben weinig reden tot klagen #ABNAMROBANKN.V. https://t.co/lSyCJi3sVl — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 9, 2022

Er is een reeks adviezen vandaag, met onder meer verhogingen voor Aegon en ABN Amro. Verder is het te veel om op te noemen, maar klik op het plaatje.

Valt er verder nog iets op?

ING is vandaag niet zo enthousiast over de cijfers van Flow Traders morgen

Over volatiele beurs gesproken, Shell kleurde vandaag ook nog ruim rood...

Unilever ligt wel heel slecht, maar dat geldt ook voor Sligro

InPost, Alfen, CM.com en u spot er vast nog wel een paar, rebound dus

Even opletten, Ordina nadert top

TomTom stijgt verder op Teslin en algeheel beursdraaisentiment, lijkt het

Tot slot, het is vroeg uit de veren morgen. Het is Superdonderdag... Wij doen ons best voorbeurs om alles te hebben, maar of dat genoeg is....