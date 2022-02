Die koers, alweer! Hoe kan gestage groeier Adyen zo wild bewegen?

Niets volatieler op de beurs dan... wij beleggers en handelaren zelf. Adyen bewijst het. Eigenlijk doet ze dat al tijden, maar vandaag is heel extreem.

#Adyen is... saai. Omzet- en winstlijntjes lopen gestaag met double digits op. Weten we al jaren en bedrijf levert iedere keer. Vandaag ook geen echte verrassingen bij cijfers, houwwe zo die gaat. Koers is echter allesbehalve saai #AEX pic.twitter.com/OcT2HkWANJ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 9, 2022

Dit is wat ik bedoel. Kijk die omzet- en winstlijntjes eens keurig strak en gestaag stijgen (het gaat met double digits) en de vrije kasstroom kan er ook wat van. Het plaatje is sinds de beursgang. Weet u nog? Uitgifteprijs was €250. De koers is daar nooit in de buurt geweest...



Dat is gemakkelijk inprijzen dan zulke mooie, gestage en vooral voorspelbare groei. Multiple er over en klaar. Nope, kijk maar als ik de koers en vooral de koerswinstverhouding (k/w) in het plaatje zet. In een ideale wereld beweegt de koers één op één en is die k/w een strakke horizontale streep.

Adyen is echter niet genoteerd in een ideale wereld, maar aan het Damrak. En daar lopen wij rond. Tja, wie is of doet hier nou gek: wij, of de beurs? :-)



Dit is beurs, beleggen en handelen ten voeten uit: iedere koerstik weer moeten we verwachtingen beoordelen temidden van een miljoenmiljard andere factoren die de beurs beïnvloeden, of waarvan we heel erg van mening zijn dat die van invloed zijn. Hard bewijs daarvoor is echter zelden te geven.

Sinds haar beursgang en toetreding tot de AEX is Adyen het duurste fonds uit de index. U ziet de waardering in het plaatje, met de koersstijging vandaag komt die zeker weer boven 80 keer de verwachte winst uit. Dat kán in een gratis geldmarkt voor een groeiaandeel, zoals u zeker in 2020 ziet.

Let wel, ook dit is weer een conclusie met de wijsheid achteraf. Nu dat gratis geld opdroogt, hannest de beurs met zichzelf hoe dit aandeel te waarderen. Want het is een droomgroeier: geen louter fantasie, maar gewoon explosief edoch toch gestage, voorspelbare groei, omzet, kasstroom en winst.

Op aandeelhouders-return in de vorm van aandeeninkoop of dividend hoeft u echter voorlopig nog niet te rekenen. Op overnames ook niet, het bedrijf stelt vandaag op eigen kracht te willen groeien. Tja, wat wilt u voor zo'n aandeel - dat we denk ik allemaal wel willen hebben in porto - nou betalen?

Daar is vooralsnog iedere dag een ander antwoord op. Vandaag wat meer dan gisteren, mede misschien door de rentes die vandaag flink opleveren op de rally van de laatste dagen en morgen zien we wel weer. Eén ding is wel zeker, ook morgen is waarschijnlijk weer iets minder gratis bier.