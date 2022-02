De $3,6 miljard van Crypto Bonnie & Clyde

Is er al een soort van Occupy Crypto-beweging opgestaan?

Acties bij de poorten van miners en brokers die wel een fysiek kantoor hebben?

Verontwaardiging in de media?

Politici met het schuim op hun mond op televise?

Nee, niks. Klein berichtje op Nu.nl. Legt u het mij maar uit. Er gaat zeker geen week en misschien wel geen dag voorbij zonder schandaal in cryptoland. Diefstal, fraude en witwassen, maar het lijkt er op dat niemand zich erover verbaast, niemand zich er druk over maakt en iedereen het normaal vindt.

Vergelijk dat met de Kredietcrisis eind 2008: de hele wereld schrééuwde moord en brand over en om het aan banden leggen van beurzen, banken en financiële sector. De regels en toezicht zijn fors aangescherpt - geen bankier die zonder disclaimer nog naar de wc kan - en de beurs was nooit transparanter dan nu.

Dat was 2008 en wat gebeurde er toen? De hele wereld dook op de grootste ongereguleerde markt sinds de eerste aandelen VOC werden uitgegeven: crypto. Waar gebrek aan enig normbesef heel normaal is, iets waarvoor in 2008 Wall Street en ook Damrak nog vol stonden met demonstranten.

En toen werd het 9 februari 2022 en was er dit schandaal. Het Amerikaanse stel Ilya Lichtenstein en Heather Morgan riskeren tot twintig jaar celstraf, omdat ze zouden proberen om al vijf jaar lang in 2016 bij Bitfiniex in Hong Kong gestolen 119,754 bitcoin wit te wassen. Intussen zou dat bij zo'n 20% zijn gelukt.

Wie zijn die twee? MarketWatch:

They described themselves as “serial entrepreneurs” focused on bitcoin technology and the B2B space, but prosecutors say the only business they seemed to be doing was laundering stolen money.

Bloomberg gaat nog een stapje verder. Ze hebben gelukkig geen liters bloed aan hun handen zoals de legendarische overvallers en moordenaars Bonnie & Clyde, maar de beschuldiging is onwaarschijnlijk: het witwassen van om precies te zijn 119,754 bitcoin. Tegen de actuele koers gaat het om ruim een half miljard?!

A Bonnie and Clyde for the crypto age https://t.co/c4oFUIbhJi @crypto — Alastair Marsh (@AlastairJMarsh) February 9, 2022

Als u de link niet open krijgt:

The DOJ has seized billions of dollars in stolen #crypto, and arrested a couple in New York for an alleged attempt to launder billions in cryptocurrency. @EamonJavers has more on the couple: the so-called "Crocodile of Wall Street" Heather Morgan and Ilya Lichtenstein. pic.twitter.com/RZHFckNyRQ — The News with Shepard Smith (@thenewsoncnbc) February 9, 2022

Bloomberg concludeert:

None of this could have happened 20 years ago. Or 10. Or maybe even five. The couple’s audacious plan, as laid out by federal authorities, as well as the brazen lifestyle that plan supposedly afforded, seemed tailored to these times, and these times alone.

Inderdaad, in andere tijden werd er heel anders op zulke schandalen gereageerd dan schouderophalen. Ach ja, de koers van crypto is geëxplodeerd in de afgelopen tien jaar en zo lang de koersen stijgen, maakt niemand, maar dan ook niemand zich ooit ergens druk over. Dat is pas áls. Zoals eind 2008.