Slotcall: Groeiaandelen op de proef gesteld door oplopende rentes

Na een vlakke start zakte de AEX steeds verder weg, om tegen het einde een minimale plus van 0,01% te noteren. De Nederlandse hoofdindex krabbelde op nadat de Amerikaanse beurzen vanmiddag steeds hoger klommen. Dat neemt niet weg dat de rentes ook vandaag oplopen en dus hebben de groeiaandelen het weer zwaar. Kijk bijvoorbeeld bedrijven zoals de chippers en Adyen (-1,2%).

Sinds begin dit jaar lopen de rentes op en is het beursklimaat omgeslagen. Aandelen waarbij winsten ver in de toekomst liggen, worden door beleggers in de etalage gezet. Toekomstige winsten worden door stijgende rentes minder waard en dus zijn de aandelen minder geliefd. De YTD-koersen van deze bedrijven zijn dan ook niet om over naar huis te schrijven: ASMI -26,2%, ASML -19,8% en Adyen -27,2%. Zo'n beetje de slechtste AEX-aandelen dit jaar.

Just Eat Takeaway (+2,1%) had het vandaag ook even zwaar. De gehele dag noteerde Just Eat zo’n 2% in de min, maar toen de Wall Street wakker werd, liep dat verlies er snel uit en begon het zelfs in het groen te koersen. Het bedrijf heeft vandaag een vertrek van de Nasdaq aangekondigd.

“Damrak - Nasdaq 1-0, want hoe vaak komt het voor dat bedrijven voorrang geven aan het Damrak boven de Amerikaanse elektronicabeurs? Zeker groeibedrijven, want aan de Nasdaq worden in de regel gewoon veel hogere waardering betaald dan elders”, schrijft marktcommentator Arend Jan Kamp erover. Just Eat Takeaway beargumenteerde de delisting met het besparen van kosten en het verkleinen van de complexiteit. De vraag is wat dit betekent voor Gubhub.

Peloton stijgt hard

Voor een echt harde koersstijging moet u overigens kijken naar Peloton (+25%). Gisteren steeg het aandeel ook al 21% naar aanleiding van overnamegeruchten. Amazon en Nike zouden overwegen hun chequeboekjes erbij te pakken.

Vandaag meldde The Wall Street Journal dat mede-oprichting John Foley zijn functie als CEO neerlegt. Hij wordt opgevolgd door Barry McCarthy, oud-CFO van Spotify. Daarnaast gaat de kettingzaag door het personeelsbestand, want Peloton wil zo’n 2.800 banen schrappen. Dat is zo’n 20% van alle werknemers.

In ander nieuws: Cathie Wood blijft met ARK aandelen Twitter (+0,2%) verkopen. Sinds eind december doet ze bijna elke week een handje Twitter-stukjes van de hand. Op 2 en 3 februari gingen er gezamenlijk 2,7 miljoen Twitter-aandelen de deur uit. In aanloop maar de kwartaalcijfers later deze week heeft ze gisteren weer 289.000 aandelen verkocht. Daarmee is natuurlijk geld vrijgekomen. Welke stukken kwamen er dan voor in de plaats? Een kleine 24.000 aandelen Tesla (+1,5%) en bijna 730.000 aandelen Roblox (+1,3%).

Ebusco sleept order binnen

Ebusco (+3%) meldde vanochtend een order van vier elektrische bussen in de wacht te hebben gesleept op de belangrijke Franse markt. “Belangrijk detail is dat het contract een optie bevat voor de levering van 76 elektrische bussen”, licht analist Martin Crum toe in zijn hieronder te vinden analyse van Ebusco.

Kijkend naar de koers is het duidelijk dat de markt nog niet goed raad weet met de pricing van de elektrische-bussenbouwer. Hier komt bij dat de marktomstandigheden voor aandelen sinds januari wel zijn veranderd: het beursklimaat is duidelijk omgeslagen door de oplopende rentes, iets wat vooral hoger gewaardeerde groeifondsen treft.

OCI

“OCI (-4,3%) heeft officieel een strategische alliantie gesloten met twee grote investeerders uit Abu Dhabi”, schrijft aandelenanalist Peter Schutte in zijn uitvoerige analyse van OCI. “Met de deal voor de methanoltak maakt OCI dankbaar gebruik van de tot recordhoogte gestegen methanolprijzen. De twee investeerders nemen een belang van 15% in de methanoltak van OCI en betalen daarvoor $375 miljoen.” Lees de analyse van Peter Schutte hieronder.

Rentes

De marktrentes blijven stijgen. Zie hieronder de tienjaarsrentes, in Nederland, Duitsland en de Verenigde Staten zijn er weer vijf basispunten bijgekomen. Daarmee komt onze tienjaarsrente uit op 0,42%.

De vastrentende markt roert zich alweer en hoe. In dit tempo sneuvelen de dure kabinetsplannen al in de Voorjaarsnota#AEX pic.twitter.com/MDiMVKsssM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 8, 2022

Brede markt

De AEX (+0,0%) presteerde minder goed dan Frankrijk (+0,2%) en de Duitse Dax (+0,3%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 22,1 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+0,6%), Dow 30 (+0,8%) en de Nasdaq (+0,9%).

De euro daalt 0,2% en noteert nu 1,142 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,3%) en zilver (+3%) stijgen.

Olie: WTI en Brent doen beide -2,5%.

Bitcoin (+4,5%) stijgt.

Het Damrak:

Berenberg heeft zijn koersdoel voor ING (+3,6%) met €0,50 verhoogd naar €14,50. Het nieuwe koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(+3,6%) met €0,50 verhoogd naar €14,50. Het nieuwe koersdoel gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. Een groene slotkoers voor UMG (+1,4%). Wellicht vanwege de winstverdubbeling van Warner Music Group.

(+1,4%). Wellicht vanwege de winstverdubbeling van Warner Music Group. " ABN Amro (+0,7%) heeft in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting de winst flink zien aantrekken, mede dankzij de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam. Dat blijkt uit de consensusverwachting van analisten", schrijft ABM Financial News.

(+0,7%) heeft in het vierde kwartaal van 2021 naar verwachting de winst flink zien aantrekken, mede dankzij de verkoop van het hoofdkantoor in Amsterdam. Dat blijkt uit de consensusverwachting van analisten", schrijft ABM Financial News. De verkoop van een appartementencomplex in Seattle heeft HAL (+0,6%) een opbrengst van €75 miljoen opleverd.

Adviezen

ING: naar €14,50 van €14 en kopen - Berenberg

Air France-KLM: naar €4,10 van €4,50 en houden - UBS

ArcelorMittal: naar €46 van €47 en kopen - JPMorgan

Agenda woensdag 9 februari 2022

07:00 ABN AMRO - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Aegon - Cijfers vierde kwartaal

07:00 AkzoNobel - Cijfers vierde kwartaal

08:00 Adyen - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Yum Brands - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Disney - Cijfers eerste kwartaal (VS)

22:00 Uber - Cijfers vierde kwartaal (VS)