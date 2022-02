Speculeer mee met Just Eat Takeaway

Dit kán toch gewoon geen toeval zijn, mensen?!

Het maakt het bericht nog meer bijzonder. Damrak - Nasdaq 1-0, want hoe vaak komt het voor dat bedrijven voorrang geven aan het Damrak boven de Amerikaanse elektronicabeurs? Zeker groeibedrijven, want aan de Nasdaq worden in de regel gewoon veel hogere waardering betaald dan elders.

Londen

Ik zeg wel Damrak - Nasdaq 1-0, maar Just Eat Takeaway houdt de opties open, want ze heeft ook nog een Londense notering. Daar is de gemiddelde omzet echter pak 'm beet een factor tien lager. Zo raar is dat ook weer niet? Een jaar geleden haalde Amsterdam namelijk Londen in als aandelenmarkt.

Dat mag sinds een paar weken echter ook de officiële hoofdnotering van Shell bijschrijven, nadat eerder al Unilever voor de Britse hoofdstad koos.

Enfin, waarom zegt Just Eat Takeaway juist de Nasdaq-notering op? Want tegen de voordelen van die Amerikaanse notering kan Amsterdam toch nooit op?

Dan sta je op de radar van heel Wall Street, de media en vooral ook de grote investeerders. Het persbericht rept van kostenbesparingen. - zoveel ton per jaar? - en nog een paar dingen.

The Company’s main considerations for the voluntarily delisting are the low trading volumes of the Company’s ADRs on Nasdaq and the low proportion of the Company’s total share capital held via ADRs on Nasdaq (approximately 3.7%, which is expected to decrease further overtime).

Omzetten: zoek de verschillen

Die 3,7% is inderdaad aan de magere kant - 8% of meer is gangbaarder - maar die omzetten? Kijk mee, hier zijn de grafieken plus omzet van de Amsterdamse...



... Britse...



... en Amerikaanse notering.

Let wel, hier moet u wel even de koers maaal vier en de omzet gedeeld door vier nemen voor een rechtstreekse vergelijking met Amsterdam. Scheetl niet zo veel en die Nasdaq-notering is in ieder geval allesbehalve spek en bonen. Londen misschien wel.



Grubhub

Het kan natuurlijk dat Just Eat Takeaway naar eer en geweten alles meldt wat er te zeggen valt vandaag, maar wij slaan natuurlijk aan het speculeren. Wat is het bedrijf met GrubHub van plan? Het gaf bij de jaaromzet al aan dat alle opties open zijn en misschien is er al iets in de maak. Verkoop, fusie, samenwerkingsverband zeg het maar.

Opnieuw een eigen notering voor GrubHub is in ieder geval uitgesloten. Dat is het vreemde aan dit nieuws. Just Eat Takeaway draait de boel om. Je sluit eerst een deal en dan zeg je een notering pas op? Kan nog een ruilmiddel zijn ook.

Hier op IEX HQ denken wij voorzichtig dat misschien JET van de negatieve Amerikaanse pers af wil - het aandeel daalt al anderhalf jaar op slechte krantenkoppen - maar ook dat is koffiedik kijken.

In ieder geval lijken VS beleggers vandaag blij, want het aandeel veert op vanaf 15:30 uur.