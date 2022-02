Dit aandeel toont hoe eenvoudig beleggen is én waarom we dat niet doen

Dit is ook een manier om naar aandelen te kijken! Wie hebben we hier?

Colgate Palmolive

Hershey

Mettler-Toledo

McCormick

Costco

Cintas

Nike

Starbucks

Hoe consistent is consistent? Eens kijken bij de bovenste uit het rijtje - met Unilever in gedachten - Colgate Palmolive en dan bijna vijftig jaar terug. Eerst een blik op de geïndexeerde en logaritmische koers versus de S&P 500. Kijk aan, die twee houden elkaar momenteel aardig in evenwicht.



Af en toe een zeperd

Dit is de winst per aandeel in al die jaren. Die loopt lekker op, maar er zitten af en toe goeie blutsen in het plaatje. Goede en slechte tijden, het is als het leven zelf.

Dit geldt overigens ook voor de andere bedrijven uit het rijtje. Zelfde beeld: mooie opgaande trends met af en toe een zeperd.



Dividend aristocrat

Nu is Colgate Palmolive een Dividend Aristocrat. Het bedrijf weet letterlijk sinds mensenheugenis het dividend te verhogen. Zelfs in mindere tijden dus, ofwel het concern weet dan dat er herstel op komst is, of dwingt dat af met reorganisaties, kostenbesparingen, juist expansie, of wat dan ook.

Je moet als onderneming in ieder geval heel goed kunnen rekenen en buitengewoon kundig omgaan met je (toekomstige) vrije kasstromen, om zo'n plaatje af te leveren.



En nu allemaal, ofwel alle lijntjes vallen mooi op elkaar. Dit zijn aandelen, zeker als u een mandje hebt, die u in the long run vrijwel zeker rijk maken.

Daarvoor moet u er wel minimaal twintig jaar in (her)beleggen. En dat duurt zo lang, is zo saai en wij willen op de beurs allemaal snel rijk worden.

U ziet in iedere geval dat beleggen niet moeilijk hoeft te zijn. En u weet in ieder geval dat u het zichzelf aandoet, als u in the long run geen rendement maakt.