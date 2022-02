Weinig nieuws en cijfers, maar er beweegt weer genoeg voorbeurs

De AEX indicatie is +0,2%... en zo heel veel meer is er nu niet op Beursplein 5 te doen.

Hakken over de sloot, de Europese en Amerikaanse openen net hoger, na een nikserig Wall Street gisteren

In Azië daalt grofweg China iets en stijgt de rest bescheiden. Tencent doet -1,8% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed -1,6% op 22,1

De dollar komt iets bij van de euro rally, 1,142

De rentes stijgen weer en de Amerikaanse tienjaars doet al 1,95%

Goud en olie liggen vlak, maar crypto gaat weer als de brandweer

Morgen en overmorgen worden we overspoeld met jaarcijfers op het Damrak, maar vandaag staan we droog. Niets en er is ook geen bedrijfsnieuws. In Europa zijn er voorbeurs cijfers van BNP Paribas, BP, TotalEnergies en TUI en in de VS is Pfizer de grootste naam vandaag. Er is ook geen interessante macro-data.

Het is nu ook richtingloos, zie hier de S&P 500. Moet ik omhoog of omlaag, lijkt het ding zich af te vragen? Het speelveld is wel klein. Een paar goede of slechte dagen en er is weer een trend. De beurs zit te wachten op het Amerikaanse inflatiecijfer van donderdag, maken de networks er van. Zegt u het maar.



Wie wel weer een een trend heeft gevonden is crypto met hier bitcoin en het is een opgaande. En flink ook. Dit duidt weer op risicobereidheid, die vooralsnog echter niet overslaat naar elders?



Daarvoor kijk ik bij de meest hippe, maar ook meest aangebrande technologie: Ark Innovation ETF, ofwel vrijwel uitsluitend niet-winstgevende, fantasierijke en intussen niet meer zo heel dure tech. Hoog volume, dit kán uitbodemen zijn. Wie durft?



Intussen nieuw gedonderd bij Meta? CNBC citeert uit het jaarverslag van vorige week:

If a new transatlantic data transfer framework is not adopted and we are unable to continue to rely on SCCs (standard contractual clauses) or rely upon other alternative means of data transfers from Europe to the United States, we will likely be unable to offer a number of our most significant products and services, including Facebook and Instagram, in Europe. This would materially and adversely affect our business, financial condition, and results of operations.

Iets met soep en opdienen en sisser en aflopen? We wachten af. Goed gespot van CNBC en intussen heb ik weer dat stemmetje in mijn hoofd, dat als er eenmaal iets met een fonds is, er vaak meer volgt...

Meta threatens to shut down Facebook and Instagram in Europe over data-sharing dispute https://t.co/bJTFFNXOxI — CNBC (@CNBC) February 7, 2022

De opening:



De rentes lopen echt gestaag op, Japan weer de laagste. Orde hersteld na zoveel jaar, zou ik bijna nog zeggen:



Went u maar weer aan dit plaatje? van tien jaar geleden, de euro crisis. Dit is de Duits-Italiaanse tienjaars rente-spread, ofwel het verschil tussen deze twee. Hoe hoger, hoe meer de markt op EU, euro, Brussel en Frankfort let, zeg maar.

Nieuws, advies, shorts en agenda

Het belangrijkste ABM Financial nieuws sinds het Amsterdamse slot gisteren met tachtig bussen voor Ebusco en Signify-liefhebbers spieken bij Osram:

07:58 BNP ziet resultaten verbeteren

07:51 Nvidia en Softbank zien af van verkoop Arm

07:48 Franse order voor Ebusco

07:44 Resultaten ASM Osram onder druk

07:30 TUI vervijfvoudigt kwartaalomzet

07:19 Onward publiceert positieve studieresultaten

07:02 Europese beurzen openen licht lager

06:58 Ruim 397 miljoen coronabesmettingen wereldwijd

07 feb Beursupdate: AEX op Wall Street

07 feb Toch verlies op Wall Street

07 feb Peter Thiel vertrekt bij Meta

07 feb Consumentenkrediet VS stijgt opnieuw fors

07 feb Olieprijs daalt na zevenjarige piek

07 feb Wall Street boekt kleine winsten

07 feb Groene slotstanden in Europa

De AFM meldt deze shorts met actie bij TomTom:

De agenda:

07:00 BNP Paribas - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal (Fra)

07:00 Tui - Cijfers eerste kwartaal (Dld)

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal (VK)

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal (VS)

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - Januari (VS)

14:30 Handelsbalans - December (VS)

En dan nog even dit

Weer miezeren:

Wall Street ended lower, with the major indexes falling hard in the final hour of the session, reflecting uncertainty ahead of key U.S. inflation data later this week. More here: https://t.co/AJFrPiS8VB pic.twitter.com/1pfjlSG4HQ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2022

+20,9% dus:

Peloton shares surged after reports Amazon and Nike were interested in taking over the exercise bike maker, which recently lost a majority of its stock gains made during the health crisis. More here: https://t.co/QihLqHUjnY $PTON pic.twitter.com/QrZgyvTRYZ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2022

VS en China dus, we zouden het soms bijna vergeten. Wuxi staat -22,7% in Hong Kong.

Wuxi Biologics suspended trading in Hong Kong, after shares tumbled by a record as the U.S. Department of Commerce added the firm to its unverified list https://t.co/vQF28OkCFV — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2022

Die hadden we ook nog:

The U.S. has called for 'concrete action' from China to meet its commitments to purchase hundreds of billions of dollars’ worth of American goods under a 2020 trade deal. Read more https://t.co/RL9rIVRIEf pic.twitter.com/miGuuu9kMz — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2022

Het wordt nu een beursgang van Arm en Reuters spreekt van $80 miljard:

SoftBank's sale of Arm to Nvidia collapses, Arm to IPO - source https://t.co/ZP9y6bKLne pic.twitter.com/4WsxICnout — Reuters Business (@ReutersBiz) February 8, 2022

Klinkt als iemand die long is:

“This is a molecule crisis. We’re out of everything, I don’t care if it’s oil, gas, coal, copper, aluminum, you name it we’re out of it,” Jeff Currie, the head of commodities research at Goldman Sachs, says https://t.co/PUkybS5Fx2 — Bloomberg Markets (@markets) February 8, 2022

Een van de grootste particuliere werkgevers van de VS:

Amazon is more than doubling the maximum base salary it pays employees to $350,000 from $160,000. It’s also increasing the compensation ranges of most jobs globally and changing the timing of stock awards to align with promotions. https://t.co/GI9UAwLC0o pic.twitter.com/0wgXB1T1pJ — Bloomberg (@business) February 8, 2022

Niet alleen hier:

The lack of affordable housing is hitting younger generations the hardest https://t.co/vxjy0jRePr — Bloomberg Wealth (@wealth) February 7, 2022

Veel plezier en succes vandaag.