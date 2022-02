Pionier richt zich tot ondernemers: “Niet beleggen in Bitcoin is ook een risico”

Na consumenten moeten ook ondernemers Bitcoin ontdekken als investering. Dat bepleit IEX Gouden Stier-genomineerde Robert-Reinder Nederhoed. “Het wordt de nieuwe reservemunt van de wereld.”

Bitmymoney is genomineerd voor een Gouden Stier in de categorie Crypto-exchanges.

Het AD omschrijft hem als “de Nederlandse bitcoingoeroe”. Bij BNR en RTLZ schuift hij aan als crypto-expert. Robert-Reinder Nederhoed van Bitmymoney maakte Bitcoin toegankelijk voor de gewone Nederlander. En nu wil hij dat ook voor ondernemers doen.

“Sinds twee jaar zien we Bitcoin steeds vaker terug op de balans van ondernemers. Eerst in de VS, maar ook bij ons komen investeringen steeds vaker vanuit een BV,” zegt Nederhoed. De ceo van Bitmymoney is niet verbaasd. Volgens hem is de cryptomunt bij uitstek een goede belegging voor de lange termijn.

Bitcoin komt vaak in het nieuws door stevige koersschommelingen. Een investering voor handige jongens die de hele dag op twee monitors turen. Maar volgens Nederhoed moeten beleggers zich niet gek laten maken door alle hype rond de cryptomunt. “Het doel is niet om in twee weken te verdubbelen. Wij werken met een strategie. Rustig een positie opbouwen. En daarin hebben wij al tien jaar ervaring.”

“Het is digitaal goud. Je hebt het en het is van jou. Voor bedrijven die last hebben van de euro, is het een geweldige belegging.” Nederhoed adviseert ondernemers om vooraf een strategie te bepalen. Bijvoorbeeld om tien procent van hun portefeuille in Bitcoin te investeren in tien maandelijkse aankopen. Als geen ander kent de expert de bijbehorende risico's. Maar hij benadrukt ook het risico van de boot missen.

Nieuwe reservemunt

“Er zijn twee mogelijkheden,” zegt hij. “Bitcoin kan uitgroeien tot een mondiale munt, een reserve asset van centrale banken. Vergelijkbaar met goud en de dollar. Dan gaan we naar een miljoen per munt, dertig keer meer dan de huidige waarde. Of het gebeurt niet en het wordt nul. Het gaat erom hoe groot de kans is dat het wel goed gaat. Als je dan helemaal niet in Bitcoin zit, mis je ook de upside.”

Dat Bitmymoney genomineerd is voor een IEX Gouden Stier, onderschrijft volgens Nederhoed de status van de munt. “Het is heel goed dat Bitcoin nu van IEX de erkenning krijgt als volwaardige belegging. Daar ben ik ontzettend blij mee.” Hij hoopt op nog meer zakelijke investeerders.

“Ondernemers denken vaak dat het gedoe is om in crypto te stappen,” zegt Nederhoed. Juist zijn bedrijf is ingericht op zakelijke klanten. Na een korte complianceprocedure gaat beleggen moeiteloos. “Wij hebben de beste beveiliging, persoonlijk contact, handige overzichten en voorzien je in onze app van informatie en duiding,” zegt de ceo. “Recent lanceerden we een speciaal nieuwskanaal voor ondernemers in de app.”

Dat neemt niet weg dat Bitcoin nog regelmatig het nieuws zal halen door turbulente koersen. “Dit is het geld van de toekomst en gaat niet in een rechte lijn omhoog. Horten en stoten hoort erbij. Soms gaat het keer tien, dan weer gedeeld door twee. In je aankoopstrategie ga je daarmee om. En wij houden je met onze app steeds op de hoogte. Het gaat erom of Bitcoin het gaat waarmaken. Dat risico kun je wat mij betreft bewust nemen.”

Disclaimer

De inhoud van dit artikel is buiten verantwoordelijkeid van de redactie tot stand gekomen en bevat geen beleggingsadvies of beleggingsaanbod en dient ook niet als zodanig opgevat te worden.

Risicowaarschuwing

Beleggen kent risico’s. U kunt (een deel van) uw inleg verliezen.