'Rente omhoog, huizenprijzen omlaag'

Een half procent erbij is bij een woning van 450.000 Euro scheelt ongeveer 77 Euro per maand.

Waarvan we een deel weer netjes terug krijgen van de belastingdienst. We weten dat woningen in deze prijsklasse met zo'n 50 tot 70K worden overboden. De rentelasten van een half procent er bij zijn nog een stuk lager dan de hoeveelheid extra geld die er tegenaan wordt gesmeten om uberhaupt een woning te kunnen bemachtigen. Waarom zouden de huizenprijzen dan meteen dalen?