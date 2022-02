Ziet er aardig uit voorbeurs na een zondagse Klaas Knot

De AEX-indicatie is een halfje hoger na de Zondag van Klaas Knot, om het maar een naam te geven.

De Europese en Amerikaanse futures staan een paar tienden hoger, technologie lijkt iets uit te blinken

In Azië is China na een week dicht weer open en en doet +1,6%. De andere grote Aziatische markten staan overwegend lager. Tencent doet -1,2% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed vrijdag -4,6% op 23,2

De dollar daalt naar 1,143

De rentes doen nog even niks

Goud staat iets hoger, olie presteert wisselen (WTI iets lager en Brent wat hoger) en crypto heeft de geest

Verrassend? Crypto en bitcoin zijn aan een ritje bezig, zeg maar gerust rally, ofwel is er toch weer risicobereidheid in de markt aan het ontstaan? We gaan zien of het overslaat naar andere markten.



Wereldnieuws dus gisteren, de zondag van of het kwartje van Knot zeg maar. In oktober een eerste EU renteverhoging, voorspelt hij. De DNB-president zei nog veel meer, hij is ook formeel adviseur van de regering en hier kijkt u terug.

Bekijk het gesprek in #buitenhof met president @DNB_NL @KlaasKnot over verhoogde inflatie, renteverhoging van de ECB en hoe we in Nederland een rentenierseconomie aan het worden zijn en de hardwerkende Nederlander daarvoor laten betalen. https://t.co/SSajmJCXjs — Buitenhof (@Buitenhoftv) February 6, 2022

Intussen staan de rentes weer hoger dan voor de coronacrisis, hier de Duitse (oranje) en Amerikaanse tienjaars rentes, de benchmarks van euro en dollar.



Ik neem een lange grafiek, waarin nog net de EU-crisis van tien jaar terug te zien is. Wat dat betreft is er nog weinig aan de hand. U gaat de term wellicht vaker horen, aan de Duits-Italiaanse rente-spread leest u af hoe de markt denkt over de Zuid-Europese kredietwaardigheid.



Dit zijn de inflatieverwachtingen van de markt. De benchmark is hier vijf jaar, ofwel het lijkt er op dat de inflatie transitory is. Maar hoe lang is transitory?



Nog een plaatje; China is weer open na een week dicht (nieuwjaar). Ter memorie, de CSI 300 (Shanghai) stijgt, maar ging zowat een jaar geleden in een bear market.



De opening. We doen het deze week met veel cijfers, vooral woensdag en donderdag, waaronder Unilever, Adyen, ABN Amro, Aegon, AkzoNobel, ArcelolMittal en meer. Vandaag doen we het nog even zonder. En donderdag om 14:30 uur is er Amerikaanse inflatie, het cijfer van de week. Consensus: 7,3%YoY.



De rentes zijn nog zoekende:



Nieuws, advies, shorts en agenda

Veel plezier en succes vandaag.