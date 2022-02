De inflatie wordt een uitslaande brand

Goedemorgen,



ik kan met de tijd nog herinneren dat de olieprijs ruim boven de $ 120 stond en toen deed de Euro95 een prijs van rond de € 2,00 per liter, met de prijs van $ 93 per vat lijkt me de prijs van € 2,20 per ;liter nu al zwaar overtrokken. en wordt naar mijn idee gebruikt om het gebruikt om het rijden met een benzinemotor te ontmoedigen.



Ook in de supermarkten kunnen ze er wat van, alles wordt duurder en het eindbedrag op de kassabon steeds hoger.

Meestal doe ik de wekelijkse boodschappen en merk dat men de duurdere producten op ooghoogte in de vakken zet, voorbeeld ik kocht zonder echt op te letten op de prijs een glazen flesje witte peper van 44 gram. kosten € 2,81 waar ik thuis pas achter kwam, afgelopen zaterdag keek ik nog eens goed en zag onderop de stelling witte peper 50 gram in eenvoudige verpakking voor slechts € 0,99 en omdat ik ook bij de Lidl groente en fruit koop zag ik daar de witte peper 50 gram staan voor € 0,78.



Gewoon maar een simpel voorbeeld wat marketing en veelvuldige reclames doen met de prijs.