Slotcall: Lonen stijgen explosief

De AEX (-0,2%) opende nog bijna 1% in het groen, maar van deze winst is niets meer overgebleven. Ik sluit niet uit dat de woorden van ECB-voorzitter Christine Lagarde na-etteren.

Gisteren hintte zij tussen de regels door op een renteverhoging in 2022. Een stap die zij tot dusver altijd uitsloot. Een hogere rente drukt de economische activiteit en leidt in de regel tot lagere aandelenwaarderingen.

Wat het sentiment ook geen goed doet, is de forse loonontwikkeling in de VS. Vanmiddag kwam het banencijfer uit en daaruit bleek dat de lonen in januari t.o.v. december met 0,7% zijn opgelopen. De markt rekende op 0,5%, wat overigens ook al een hoog cijfer was geweest.

De Amerikaanse arbeidsmarkt is bijzonder krap en als er in januari dan ook nog eens 467.000 arbeidsplaatsen bijkomen, is het dringen geblazen. De krapte is dusdanig groot dat Amazon zich zelfs gedwongen voelt om mensen te vleien met bonussen. Echt alles wordt tegenwoordig uit de kast getrokken om mensen te verleiden bij het bedrijf in dienst te komen.

TomTom

Als vanouds leverde TomTom (-16,1%) weer hondsberoerde vierdekwartaalcijfers af. De omzet zakte afgelopen kwartaal met 8% en de ebitdamarge kwam uit op een beschamende -17%. Kortom, winstgevend is de navigatiespecialist bepaald niet.

Een lichtpuntje is dat het orderboek goed gevuld is. Het probleem is volgens analist Paul Weeteling alleen dat TomTom dit jaar hogere kosten gaat maken voor de verdere automatisering van zijn routekaarten. Hierdoor komt de vrije kasstroom dit jaar naar verwachting negatief uit.

Ook de outlook voor 2022 valt vies tegen. Het bedrijf rekent op een omzet van €470 tot €510 miljoen en dat is een tikje minder dan 2021. En 2021 was weer slechter dan het coronajaar 2020. Het behoeft dus geen uitleg dat TomTom in een neergaande spiraal zit.

Amazon

De grote winnaar op Wall Street is Amazon (+12,7%). Gisteren vreesde de markt nog voor slechte jaarcijfers, maar uiteindelijk valt het allemaal mee. De winst kwam ver boven de verwachting van analisten uit, maar dit is mede door een stevige boekwinst op een belang in Rivian.

Waar de markt met name enthousiast over is, is de groei-ontwikkeling bij de Clouddivisie. Hier groeide de omzet met 40% en steeg de winstgevendheid met bijna 50%.

De E-commerce-activiteiten hebben het een stuk lastiger, maar dat komt mede door problemen in de toeleveringsketen. De enige tegenvaller zit hem in de outlook voor het eerste kwartaal. Of u het aandeel na deze bounce nog kunt kopen, leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De vergoedingen op tienjaars staatspapier zijn deze week omhoog gespoten. Daar waar de Duitse tienjaarsrente afgelopen vrijdag nog onder nul uitkwam, staat er nu een stevige plus van 0,22% op het bord.

Nederland: +8 basispunten (+0,37%)

Duitsland: +7 basispunten (+0,22%)

Italië: +9 basispunten (+1,74%)

Verenigd Koninkrijk: +5 basispunten (+1,42%)

Verenigde Staten: +10 basispunten (+1,03%)

De weeklijstjes

AEX deze week: +0,4%

AEX deze maand: -1,1%

AEX dit jaar: -6,5%

AEX-herbeleggingsindex dit jaar: -6,5%

Schade valt mee

De AEX (+0,4%) perst er deze week nog een klein plusje uit, maar dat hebben we volledig te danken aan de eerste twee handelsdagen. Desalniettemin doen we het een tikje beter dan de overige Europese beurzen. Vooral voor de Duitsers (-1,5%) is het een week om snel te vergeten.

AEX

De uitslagen binnen de hoofdindex blijven redelijk beperkt. Shell (+5,6%) profiteert van de opgelopen olie- en gasprijs en Randstad (+6,0%) ligt goed dankzij meevallende cijfers van Manpower. Daarentegen valt Adyen (-3,6%) wederom tegen. Het betaalplatform ontving vandaag wel een koopadvies van KBC.

AMX

Het is mij een raadsel waarom Fagron (+6,8%) er zo goed bij ligt. Bedrijfsnieuws is er pas over een week, want op donderdag 10 februari presenteert de medicijnbereider zijn jaarcijfers. Verder stelde AMG (+5,6%) zijn outlook opwaarts bij en kan ASR (-0,1%) niet profiteren van de gestegen rente.

ASCX

BAM (+10,1%) is bezig aan een aardige opmars en Pharming (+8,4%) profiteert van gunstige onderzoeksresultaten van zijn middel Leniolisib. Zoals verwacht sluit TomTom (-17,8%) de rij. De reden is bekend.

Tot slot rest mij u een fijn weekend toe te wensen. Deze week maakt Arend Jan de vooruitblik.