"Ik heb er nog nooit zo erg naast gezeten"

Zelf ben ik ook aandeelhouder in CM.com. Ik denk dat ik een van de weinige aandeelhouders ben die nog niet in de min staan. Ik kocht op 18,50. Ik heb de hele weg naar 46 meegemaakt en ook de hele afstort naar 23.



Wat het probleem is, beste Niels en Arend-Jan, is dat Niels op 43 euro, na een stijging van bijna 100% in een halfjaar, een strong buy advies gaf met een koersdoel van 55. Hoe haal je het in je hoofd om op dat moment met een strong buy te komen? Na zo'n rally is de kans op een correctie vele malen groter. Natuurlijk dien je als belegger zelf je eigen onderzoek te doen, maar jullie zullen zelf ook wel weten dat lang niet iedereen dat doet en dat sommige beleggers alleen maar op tips van andere handelen. Niet slim, maar het gebeurt wel.



Dat de koers van CM.com zo hard omlaag is gekomen is niet helemaal onterecht. De 2 G's hebben ook niet de beste beslissingen gemaakt. Een converteerbare obligatie uitgeven én hun eigen aandelen ter beschikking stellen om te shorten. Dat is vragen om problemen op de korte termijn. Je zou bijna zeggen dat ze in mooie praatjes van een paar gladde bankiers zijn getrapt. Op de lange termijn verwacht ik wel dat het met de koers weer goedkomt. Het bedrijf groeit als kool.