Amazon maakt wisselvallig FAANG-cijferseizoen compleet

Het blijft vreemd dat IEX niet in gaat op het waarom megacaps bedrijven reageren als penny stocks. Het is niet normaal dat een bedrijf als Meta 20% naar beneden gaat of bijvoorbeeld een Amazon 12% naar boven. De reden zijn de algoritmes die verantwoordelijk zijn voor 80 procent van de handel. Dit gebeurd door de shortende hedgefunds ondersteund door een aantal grote banken.Waarom kan daar niet eens een keer een objectief verhaal over worden geschreven want er zijn analisten van IEX die dat blijven ontkennen. Een andere reden dan koersmanipulatie voor deze enorme sprongen in de koers heb ik nog steeds niet kunnen ontdekken. In de VS wordt hier toch openlijk over gesproken. In de tijd van Trump heeft bijvoorbeeld de minister van financiën Steven Mnuchin twee keer indringende gesprekken gehad met vertegenwoordigers van hedgefunds en grote banken om te stoppen met die praktijken. Wat resulteerde in plots lagere volatiliteit en hogere koersen. De Biden administratie kijkt tot heden de andere kant op, wellicht hebben die andere belangen.Hier een mening van iemand anders over Meta.Meta's Facebook Stock is Crashing. Buy or Sell?