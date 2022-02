Amazon maakt wisselvallig FAANG-cijferseizoen compleet

In 2013 lanceerde de Jim Cramer, de bekende presentator van CNBC's Mad Money, het acroniem FANG - Facebook, Amazon, Netflix en Google. In 2017 werd Apple eraan toegevoegd - FAANG dus.

Nu Amazon gisteren de resultaten over 2021 bekend heeft gemaakt, hebben alle FAANGs hun jaarcijfers gepubliceerd. Prikkelbaar door inflatie en oplopende rentes reageerde de markt nogal wisselend - de cijfers van Apple, Alphabet en Amazon (Triple A, mooi acroniem ook) vielen goed tot zeer goed, die van Netflix en met name Meta werden met weinig enthousiasme ontvangen.

Onze analyse van Amazon wordt later vandaag gepubliceerd, en aan het einde van dit artikel vindt u onze laatste Premiumanalyses naar aanleiding van de cijfers. Eerst een paar algemene observaties nu we FAANG 2021 achter de rug hebben.

(F)alend acroniem?

De verschillen in performance wijzen erop dat deze groep niet meer als een geheel te beschouwen is. Daarnaast is het clusteren van specifiek deze vijf aandelen in mijn ogen te willekeurig; waarom missen aandelen als bijvoorbeeld Microsoft of Nvidia?

Eind 2021 deed Jim Cramer nog een poging om er MAMAA van te maken; Facebook werd Meta, Google werd Alphabet en Microsoft verving Netflix. Het acroniem is echter nog niet aangeslagen. Het is wat mij betreft nog te vroeg om Meta en Netflix af te schrijven, maar de grote verschillen in rendement tonen in ieder geval weer aan dat het verstandig is om te spreiden.

Onderzoek wijst overigens uit dat zodra een acroniem bij het grote publiek in zwang raakt, de outperformance afneemt (herinnert u zich BRIC nog?), ook bij FAANG-aandelen.

(A)andelen Big tech versus verlieslatende tech

Bij aanvang van het cijferseizoen was het verhaal dat er een onderscheid moest worden gemaakt tussen de grote winstgevende techbedrijven en de kleinere of verlieslatende techbedrijven. Door de reacties op Meta en Netflix moet die mantra (ik kan intussen alleen nog in acroniemen denken; Meta, Alphabet, Netflix, Tesla, R(oblox)?, Apple) misschien worden aangescherpt; ook indiviuele, grote, winstgevende techbedrijven kunnen teleurstellen. En andersom toonde Snap aan dat als een tot nu toe verliesgevend bedrijf voor het eerst winst rapporteert, dat ook best aardig kan uitpakken voor aandeelhouders.

Het wordt dus dit jaar weer tijd voor ouderwets huiswerk per aandeel (of zoals eerder gezegd zeer gespreid beleggen); je kan niet van een bepaalde performance uitgaan omdat een aandeel in een bepaalde sector of categorie valt.

(A)ls stocksplits lonen, weet ik er nog wel een

Los van de goede cijfers werd de aankondiging van een 1:20 stocksplit door Alphabet goed ontvangen door de markt. Hoewel dit natuurlijk niet rationeel is - een bedrijf wordt er immers niet intrinsiek waardevoller van - is het effect van een lagere koers per individueel aandeel dat het toegankelijker wordt voor kleinere beleggers. Als een aandeel $150 in plaats van $3000 noteert, kan een belegger die voor $2000 wil beleggen ook meedoen.

De aankondiging van Aphabet viel om deze reden in goede aarde bij beleggers. En na de splitsing, die deze zomer moet plaatsvinden, is er nog maar één FAANG-aandeel over dat meer dan $1000 kost: Amazon. Misschien een leuk idee om de koers nog wat verder op te krikken?

(N)iet de beste call ooit van Jim Cramer

De arme Jim Cramer, bedenker van FAANG, haalde zich deze week weer veel Twittercommentaar op de hals door vlak voor de Meta-cijfers het aandeel nog even te tippen....

Waarna reacties als deze volgden:

Het vak van analist is grillig en het is helaas onmogelijk het altijd goed te zien. En om Cramer toch een beetje te verdedigen; het rendement voor beleggers die in 2013 door Cramer in FANG-aandelen zijn gestapt bedraagt nu ongeveer 680%. MAMAA wat een mooi rendement...

(G)a nu naar Premium!

Hieronder de links naar de laatste Premiumanalyses over deze aandelen en cijfers voor de o zo belangrijke details.

Meta: Meta: horrorcijfers

Apple: Apple Services zetten Turbo op winstgroei

Netflix: Netflix: -20%: hier hebben we op gewacht

Alphabet: Groeiversnelling bij Alphabet