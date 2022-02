Slotcall: koopjesjagers stuwen AEX

Een mooie beursdag op het Damrak op deze zonnige maandag, mogelijk raakten handelaren geïnspireerd door de gouden Olympische race van Ireen Wüst. De AEX startte de dag nog licht lager, maar na een half uurtje handelen meldden koopjesjagers zich.

Als we kijken naar de individuele fondsen binnen de AEX sprong vooral ArcelorMittal er in positieve zin uit, maar ook de chipaandelen lagen goed, evenals het zwabberende Just Eat Takeaway. Ook zwaargewichten als Shell en Unilever deelden mee in de koersstijging, al bleven de winsten relatief beperkt.

Dalen we af naar de eerste divisie, dan blijkt toch weer Galapagos het relatief goed te doen, evenals AF-KLM en SBM Offshore. Hier tegenover stond onder meer een wegzakkend Fagron en een met hoge koffiebonenprijs worstelend JDE Peet's.

Nog een treetje lager viel op dat beleggers misschien iets te sterk hadden gereageerd op de inderdaad matige cijfers en outlook van TomTom. Het aandeel kon een deel van de verliezen van eind vorige week weer inlopen.

De AEX eindigde uiteindelijk op een stand van 755,69 punten, een mooie dagwinst van ruim 1,1%.

Spread loopt op

De spread, hieronder het verschil tussen de Duitse en Italiaanse rente, loopt flink op en dat hangt samen met de oplaaiende onrust rond inflatie en spierballentaal van centrale bankiers zoals onze eigen Klaas Knot.



Inflatie

De financiële markten zullen nog geruime tijd onrustig blijven omdat nog niet helder is tot hoe ver de rentes van de centrale banken opgetrokken zullen worden. Dat hangt uiteraard vooral af van hoe de inflatie zich verder zal ontwikkelen.

Dat inflatie een (flink) probleem zou worden, was vorig jaar mei al duidelijk. Het lastige bij beleggen is dat de beurzen zelf bepalen wanneer zij zich ergens druk over willen maken. Wellicht soms een beetje kop in-het-zand-tactiek en dat maakt timing tot zo'n uiterst complex spelletje.

Genmab

Het is risk off op de financiële markten en dat betekent dat zeker biotechaandelen even uit de gratie raken bij beleggers, allicht Galapagos even uitgezonderd. De koers van Genmab is ook stevig gedaald, maar de vraag is of dit wel terecht is. Het antwoord hierop van analist Peter Schutte leest u bij IEX Premium:





Flow Traders

Het heeft even geduurd, maar de financiële markten laten eindelijk flink wat meer volatiliteit zien en dat is goed nieuws voor ETP-handelaar Flow Traders. Immers, de richting van de beurzen maakt niet uit, als het maar flink beweegt.

Het concern zal donderdag 10 februari met zijn Q4-cijfers komen en het laatste kwartaal belooft aanmerkelijk beter te zijn dan de licht tegenvallende Q3-cijfers. Meer bij IEX Premium:



Siemens Health versus Philips

Daar waar Philips worstelt met problemen, slaagt zijn Duitse evenknie Siemens Healthineers erin om met aansprekende cijfers te komen. De Duitsers blijken hun zaakjes uitstekend op orde te hebben en Niels Koerts vergelijkt beide aandelen met elkaar in een uitgebreide analyse:





Ook interessant: bij IEX Profs wordt geconstateerd dat hogere rentes niet alleen maar nadelen kennen.

Unilever: opsplitsen graag

Het net naar Londen verhuisde Unilever ligt stevig onder druk. De prestaties, en daarmee ook de beurskoers, van het concern blijven flink achter bij zowel de concurrentie als de bredere markt.

En waar Unilever tamelijk voorspelbaar reageerde met een aankondiging van het schrappen van banen, kiest een deel van de kritische grootaandeelhouders voor een even voorspelbare eis tot opsplitsing van het concern:

Unilever investors want split or new chair amid rumbling discontent https://t.co/Pdo7WjYbvJ — Martin Crum (@martinjancrum) February 6, 2022





Hoewel opsplitsing, effectief feitelijk afsplitsing van de voedingsdivisie, op korte termijn de koers van het aandeel zeker een zetje in de goede richting zal geven, is de redenering van grootaandeelhouder Flossbach von Storch dat er geen synergie zit tussen de voedingsdivisie en de beauty en verzorgingsdivisies van Unilever van matige kwaliteit.

Natuurlijk is dat er wel, en dat zit dan vooral bij de onderhandelingspositie die Unilever heeft met veel A-merken in alle divisies ten opzichte van afnemers als bijvoorbeeld supermarkten. Daarbij zit er ook op logistiek vlak ook echt wel de nodige synergie.

Toch lijkt ook Unilever wel voor te sorteren op een splitsing gezien de recent aangekondigde wijzigingen in de bedrijfsstructuur. Het management wacht een onrustige periode: ondergetekende wacht als aandeelhouder het schaakspel rustig af.

De 'alles is op bubbel'

Er is de afgelopen maanden heel veel aandacht besteed aan het tekort aan chips. Volkomen terecht natuurlijk, maar de chipsector is niet de enige sector die met tekorten kampt.

Wat te denken van het bericht van Jeff Currie, hoofd van de commodities research desk bij zakenbank Goldman Sachs. Werkelijk alles dreigt op te raken op de grondstoffenmarkten volgens de veteraan: olie, gas, koper, kolen, aluminium. You name it, er is te weinig van. Dat ziet er grafisch als volgt uit:



Wellicht een volgende wake up call voor centrale bankiers, voor zo ver nog nodig, dat inflatie verre van 'transitory' is. Dit gaat sterk kostprijsverhogend werken voor producenten en consumenten gaan dit in hun portemonnee voelen.

Central Bank Digital Currency (CDBC)

De introductie van CBDC’s komt rap dichterbij en vermoedelijk sneller dan de inschatting van ECB’s topvrouw Lagarde. Die denkt aan vier à vijf jaar, maar een research paper van de Boston Fed in samenwerking met de zeer hoog aangeschreven MIT (Massachusetts Institute of Technology) maakt duidelijk dat in ieder geval de Fed al een stuk verder is.





MIT and Boston Fed Conclude First Phase of CBDC Research Project - https://t.co/0D49FJn1al via @Blockworks_ — Martin Crum (@martinjancrum) February 7, 2022

Een proef met een Fed-backed digital dollar is uiterst succesvol verlopen. De ontworpen architectuur was in staat tot 1,7 miljoen transacties per seconde. Voor het idee: dat is 2,5 keer sneller dan het netwerk van creditcard maatschappij Visa aan kan.

En ook de snelheid van bitcoin met circa 7 transacties per seconde, en ether met circa 25 transacties per seconde, vallen daarbij volledig in het niet. Geheel eerlijk is die vergelijking natuurlijk niet: het is immers een strijd tussen een gecentraliseerd netwerk (Fed) en gedecentraliseerde netwerken (bitcoin, ether).

Morgan Stanley stookt vuurtje op

Het zal beleggers niet zijn ontgaan dat TINA stiekem het feestje heeft verlaten en dat het tijdperk van gratis geld voorlopig even passé is, tot de volgende crisis zich aandient uiteraard.

Al is de term ‘crisis’ tegenwoordig an sich ook aan inflatie onderhevig. Beleggers en in meer algemenere zin de bevolking wordt tegenwoordig te pas en te onpas met crises om de oren geslagen en daarmee raakt de term wat sleets, maar dit terzijde.

Zakenbank Morgan Stanley kwam afgelopen vrijdag met een rapport naar buiten waarin de verwachting werd uitgesproken dat quantitative tightening de komende twaalf maanden serieuze vormen aan zal nemen. Hoe serieus? Nou, héél serieus: $2.200 miljard serieus volgens een schatting van de zakenbank.

De G4 centrale banken, Fed, ECB, BoE en BoJ, zullen de komende twaalf maanden niet alleen de rente verhogen, maar ook de geldkraan abrupt dicht draaien, zo is de verwachting.

De huidige onrust op de financiële markten maakt duidelijk dat beleggers die boodschap luid en duidelijk hebben ontvangen en daarmee zit een niet onbelangrijk deel van het werk van de centrale banken er alweer op.

Er dient echter wel een kanttekening bij deze constatering te worden gemaakt. De aanloop naar hogere rentes is weliswaar pijnlijk, maar eens het daadwerkelijk zo ver is, wil de markt vaak nog wel eens positief reageren.

Echter, this time really is different: bovenop de onvermijdelijke renteverhogingen komt het pijnlijke proces van quantitative tightening. Dat heeft tot gevolg dat een deel van de liquiditeitspremie in de markt zal verdwijnen, een fenomeen herkenbaar aan bijvoorbeeld een sterk verhoogde volatiliteit.

Dat fenomeen is allicht nog een grotere bedreiging voor de bulls dan enkele renteverhogingen. Het belang van (voldoende) liquiditeit wordt vaak onderschat. Voor het idee: Amerikaanse aandelen worden veelal flink hoger gewaardeerd juist omdat Wall Street de veruit meest liquide aandelenmarkt, en overigens ook kapitaalmarkt, ter wereld is. Enigszins verontrustend is om te moeten constateren dat er juist in de VS op dit moment door marktpartijen wordt geconstateerd dat de liquiditeit in de markten tekort schiet.

Rentes

De rentes lopen onmiskenbaar op, tot verdriet van vooral de Zuid-Europese landen, maar voorlopig is en blijft de reële rente nog altijd sterk negatief.







Wall Street

Beleggers in de VS deden het bij de start van de handelsdag rustig aan. De ondertoon was vriendelijk, maar bij bijvoorbeeld Meta platforms (voorheen: Facebook) bleef de stemming grimmig. Het aandeel leverde tussentijds opnieuw enkele procenten in: koopjesjagers leken niet te willen happen.

Hier tegenover wist Amazon nog wel enkele procenten koerswinst bij elkaar te sprokkelen, terwijl de sterke cijfers van Alphabet (Google) van vorige week ingeprijsd lijken. Chinse e-commerce reus Alibaba ging opnieuw onderuit. Ditmaal als gevolg van een rapport van Citibankwaarin gewag werd gemaakt van een grootaandeelhouder die mogelijk nog eens een miljard aandelen kwijt wil.

Na een kleine twee uur handel resteerden er bescheiden plussen van tussen de 0,1 - 0,3% voor de drie grote indices.





Brede markt

Goud houdt relatief goed stand met in het achterhoofd de verwachting dat de rentes verder op zullen lopen. Verder valt op dat de VIX duidelijk op niveau nerveus blijft noteren.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 4%) lag gevraagd dankzij hoge ijzerertsprijzen en een verhoogd koersdoel van ING

(+ 4%) lag gevraagd dankzij hoge ijzerertsprijzen en een verhoogd koersdoel van ING Adyen (+ 2,2%) kreeg een herhaald koopadvies van BofA met keorsdoel €3.650 maar beleggers lijken niet tot kopen geneigd

(+ 2,2%) kreeg een herhaald koopadvies van BofA met keorsdoel €3.650 maar beleggers lijken niet tot kopen geneigd Besi (+ 2%) voerde ditmaal de lijst aan bij de chippers.

(+ 2%) voerde ditmaal de lijst aan bij de chippers. Shell (+ 1,3%) weet vrijwel dagelijks wat koerswinst te boeken, dankzij hoge olie- en gasprijzen en echt fraaie Q4-cijfers.

(+ 1,3%) weet vrijwel dagelijks wat koerswinst te boeken, dankzij hoge olie- en gasprijzen en echt fraaie Q4-cijfers. Unilever (+ 1,2%) is een typisch geval van stilte voor de storm: wij rekenen op vuurwerk later dit jaar. Doe er uw voordeel mee.

(+ 1,2%) is een typisch geval van stilte voor de storm: wij rekenen op vuurwerk later dit jaar. Doe er uw voordeel mee. Flow Traders (+ 1,1%) steeg in aanloop naar (verwacht) goede Q4-cijfers. De IEX Beleggersdesk informeerde Premium leden hierover vanochtend al.

(+ 1,1%) steeg in aanloop naar (verwacht) goede Q4-cijfers. De IEX Beleggersdesk informeerde Premium leden hierover vanochtend al. JDE Peet's (- 2,1%) blijft als koffieboer worstelen met hoge prijzen voor koffiebonen, maar de markt is wel erg negatief over het fonds.

(- 2,1%) blijft als koffieboer worstelen met hoge prijzen voor koffiebonen, maar de markt is wel erg negatief over het fonds. BAM Groep (+ 1,7%), een wat riskante tip van de Beleggersdesk in 2021 op €1,60, is aan een echte sluiprally bezig. De markt voor bouwers is goed, maar inflatie zal ook bij deze sectorr een dingetje worden.

(+ 1,7%), een wat riskante tip van de Beleggersdesk in 2021 op €1,60, is aan een echte sluiprally bezig. De markt voor bouwers is goed, maar inflatie zal ook bij deze sectorr een dingetje worden. Pharming (+ 3,7%) stuitert wat heen en weer tussen de grofweg €0,80 en €0,90. Het jongste bedrijfsnieuws rond leniolisib was positief.

(+ 3,7%) stuitert wat heen en weer tussen de grofweg €0,80 en €0,90. Het jongste bedrijfsnieuws rond leniolisib was positief. Sligro (+ 6,2%) kreeg een forse upgrade van ABN Amro: van houden €15 naar kopen €26,50. Bankadviezen op smallcaps hebben vaak een forse impact op de koers.

(+ 6,2%) kreeg een forse upgrade van ABN Amro: van houden €15 naar kopen €26,50. Bankadviezen op smallcaps hebben vaak een forse impact op de koers. TomTom (+ 8,7%) kreeg van de meeste zakenbanken die het aandeel (nog) volgen een onveranderd koopadvies. ABN toonde zich met een koersdoel van €12 opvallend bullish.

(+ 8,7%) kreeg van de meeste zakenbanken die het aandeel (nog) volgen een onveranderd koopadvies. ABN toonde zich met een koersdoel van €12 opvallend bullish. Op de lokale markt (- 1,4%) kreeg Ajax een tikkie van de onverwachtse exit van Marc Overmars.





Adviezen

Sligro: naar €26,50 van €16 en naar kopen van houden - ABN Amro

Signify: naar €60 van €55 en kopen - Berenberg

ArcelorMittal: naar €39 van €35 en kopen - ING

Shell: naar £24 van £22 en kopen - Jefferies

ING Groep: naar €15,40 van €15 en houden - Morgan Stanley

ING Groep : naar €10,90 van €10,70 en verkopen - Barclays

Euronav: naar €9,25 van €11,15 en kopen - ING

Meta Platforms: naar $225 van $350 en naar verkopen van houden - DZ Bank

Amazon: naar $3.950 van $3.840 en kopen - Raymond James

Amazon: naar $3.900 van $3.875 en kopen - Piper Sandler

Amazon: naar $4.299 van $2.800 en kopen - Canaccord Adams

Agenda 08 februari

07:00 BNP Paribas - Cijfers vierde kwartaal

07:00 TotalEnergies - Cijfers vierde kwartaal

07:00 Tui - Cijfers eerste kwartaal

08:00 BP - Cijfers vierde kwartaal

12:00 Ondernemersvertrouwen mkb - jan

13:00 DuPont - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Harley-Davidson - Cijfers vierde kwartaal

13:00 Pfizer - Cijfers vierde kwartaal

14:30 Handelsbalans - dec

22:00 Lyft - Cijfers vierde kwartaal