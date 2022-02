Wat is een woning waard? Wat de gek ervoor geeft!

Jos,



Wat een fantastisch artikel. Nu lees je eens van iemand die dagdagelijks met deze materie bezig is, hoe het in de praktijk gaat, althans in de regio die jij zo levendig beschrijft, met duidelijk cijfermateriaal. Ik vertelde in de KK enkele weken geleden al dat mijn geboortehuis in de provincie Utrecht ook voor 940.000 Euro is verkocht, het huis dat mijn vader in 1943 voor zesduizend GULDEN kocht. Levenswijze lessen over inflatie, want uiteindelijk Jos, is dat gewoon ook hetgeen je zo levendig beschrijft.



Waar jij dan weer geen woord aan wijdt, en ik begrijp dat echt wel, is hetgeen er zwart betaald wordt, onder tafel doorgeschoven wordt. DAT gaat geen mens jou in geuren en kleuren vertellen, maar Jos: Een plakje goud van 500 gram is ongeveer 25.000 Euro eventueel aan te vullen met Umicore-klompjes van 250 gram van 12.600 Euro.......



Dank voor je fantastisch heldere artikel.



Peter