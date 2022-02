Wereldbeurzen balanceren tussen hoop en vrees

Vandaag bekijk ik de lange termijn ontwikkelingen op de aandelenbeurzen. Het technische beeld staat aan alle kanten onder druk.

De nieuwe beursmaand leek nog hoopgevend te beginnen. De MSCI World-index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, gaat alle kanten op, behalve de goede. Bij de AEX verschrompelde de februariwinst tot een magere 0,6%.

Verkoopgolf

Komt er nog een nieuwe verkoopgolf? De bedrijfscijfers die gaandeweg binnendruppelen worden verdeeld ontvangen, soms slecht (Meta), soms goed (Amazon). Daar staat tegenover dat de groeiversnelling in de economie afgelopen maand wat tegenviel.

Zo bleken de Duitse detailhandelsverkopen eind 2021 meer te zijn gedaald dan verwacht. De Franse inflatie is onverwacht meer gestegen dan voorspeld.

In de VS maakt men zich zorgen over plannen van de Federal Reserve om het monetaire beleid sneller te verkrappen.

Kortom, de fundamentele omgevingsfactoren zijn tegenstrijdig. Wereldbeurzen laveren tussen hoop en vrees, maar dreigen te kantelen. Voorlopig staan de technische seinen nog op donkeroranje.

Koopjesjagers

Over de brede linie zagen we afgelopen week hier en daar koopjesjagers op de beurs, die konden profiteren van de gedaalde koersen, nadat internationale beurzen in januari met zo'n 5% tot 7% waren gedaald.

De AEX is het niet gelukt om het steile neerwaartse trendje te verlaten.

Wat opvalt is dat vrijwel overal de lange termijn technisch plaatjes verzwakt zijn. Maar ook dat het herstel over alle markten plaatsvond, maar niet is vastgehouden. Ik denk dat beleggers het ook niet zo goed weten en een beetje switchen tussen hoop (koopjesjagers) en vrees (winstnemers).



Vandaag bekijk ik op de lange termijn plaatjes hoe groot de schade is op de AEX, de Dow Jones, Nasdaq Composite, de Eurostoxx 50 en de MSCI World index. Verder beoordeel ik de Nederlandse Midkap en de AsCX. Het ziet er niet best uit.

Ik begin met de korte termijn AEX.

AEX index (kort): dalend trendje intact

In het recente herstel van de AEX-index is het steil dalende trendje niet gebroken, althans niet op basis van de slotkoers. De Nederlandse beurs blijft zich derhalve zwak gedragen.

Zolang de AEX-index binnen het dalende trendje fluctueert (en dus lagere toppen vormt), blijven we voorzichtig.











AEX index (lang): dalende toppen wegen nog zwaar

De recente correctie van de AEX-index vindt plaats binnen de steile korte dalende trend. Zolang de AEX onder de laatste top rond 812,55 punt (gevormd op 4 januari) staat adviseren we behoedzaamheid.

Nu de steun van 751,06 punten alsnog breekt, gaat het kelderluik verder open.

De technische schade op lange termijn is nog niet verdampt. De afvlakkende 200-dagenlijn wijst erop dat de Nederlandse beurs aan kracht inlevert.

Dow Jones: soort pullback

Een verzwakking treedt op nadat de Dow onder de voorgaande toppen is gezakt. Op dit moment test de Dow Jones-index de stijgende toppenlijn uit 2018 (blauwe stippellijn), wat op een pullback-scenario wijst.

De afvlakkende 200-dagenlijn wijst nog wel op een matige technische conditie van Wall Street.





Nasdaq Composite: technische schade op lange termijn

In de recente correctie brak de Nasdaq zowel haar stijgende trend als recente enkele koersbodems. De 200-dagenlijn vlakt haar stijging behoorlijk af, terwijl de Nasdaq eronder zakte.

Deze combinatie wijst op een ernstige verzwakkende technische conditie.

Wees alert, want een doorbraak en slotstand onder de steun van 13.002,54 punten (de bodem van 14 mei 2021) genereert een verkoopsignaal. Dit zou de opmaat voor een verdere koersdaling kunnen zijn.





Euro Stoxx 50: opletten

De recente koersdip bracht de Euro Stoxx 50-index weer terug onder de voorgaande toppen. Deze zogeheten 'false move' nemen we serieus. De mogelijk lagere toppen en de trendbreuk maken het er niet beter op.

We verwachten een consolidatie boven de steun van 3.865,00 punten (de bodem van 13 april 2015). De vlak bewegende 200-dagenlijn van de Euro Stoxx 50 index wijst op een verzwakte technische conditie.

MSCI World index: verzwakkingen

De MSCI World-index, die het koersverloop van de wereldbeurzen weergeeft, blijft onder druk staan nu een mogelijke lagere koerstop wordt gevormd.

De recente correctie bracht de World index bovendien onder voorgaande toppen. Bij het verlaten van de stijgende trend is ook al een verzwakking opgetreden.

Van belang is nu dat de steun van 2.954,19 punten (de bodem van 18 juni 2021) weet stand te houden. Bij een doorbraak en slotstand hieronder takelt het technische plaatje verder af.

De weerstand is gevormd op 3.248,12 punten (gevormd op 7 januari).

De 200-dagenlijn van de MSCI World index laat een vlak verloop zien. Dit geeft een voorlopig nog neutrale technische conditie weer. De technische schade op lange termijn is beperkt, maar zal onder de steun van 2.954 punten toenemen.

AMX index: vlak verloop

De AMX-index laat al ruim een half jaar een zijwaarts verloop zien. De Midkap lijkt wel twee lagere koerstoppen te vormen, wat wijst op toenemende verkoopdruk.

De weerstand ligt op 1.115,98 punten (gevormd op 10 september).

De zijwaartse 200-dagenlijn valideert de neutrale technische conditie.

ASCX-index: let goed op de steun 1.295,30 punten

De Nederlandse Small Cap-index lijkt nog het minst te lijden onder de verkoopdruk. De kleintjes doen het relatief goed. De technische schade op lange termijn is beperkt.

De ASCX-index flirt met de weerstand van 1.428,75 punten (gevormd op 3 september 2021). Na een uitbraak boven 1.428,75 punten wordt 1.750,00 het volgende opwaartse koersdoel.

De nog stijgende 200-dagenlijn wijst op een redelijke technische conditie.