Slotcall: Christine Lagarde praat de beurs omlaag

Vraag voor de podcast.. Gaan we door de rente verhogingen van de fed en binnenkort de ecb nu structureel lagere koersen zien of is dit meer tijdelijke paniekvoetbal? Kunnen de hogere koersen nog terug keren nu het geld straks niet meer gratis is?? Ik zit overwegend in de VS belegd en zoals jullie weten is de fed lekker bezig en heb ik flinke (papieren) verliezen op eigenlijk alle Amerikaanse aandelen...