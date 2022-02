Volatiel koersverloop Big Tech

De oorspronkelijke FANG-aandelen spelen nog altijd een leidende rol in de technologiesector. Hoewel later Apple nog aan het rijtje werd toegevoegd en de afkorting FAANG vanwege de naamsveranderingen van Google (Alphabet) en Facebook (Meta) nu eigenlijk MAANA moet zijn, bevinden deze aandelen zich nog altijd bovenaan de lijst van meest invloedrijke techbedrijven.

Het cijferseizoen heeft vooralsnog wisselende resultaten opgeleverd voor deze bedrijven. Netflix ging hard onderuit na tegenvallende groeicijfers en Alphabet veerde juist op na de publicatie van sterke omzetcijfers.

Amazon en Meta publiceerden gisteravond nabeurs hun cijfers over afgelopen jaar. Vanavond zal blijken hoe deze bij beleggers vallen, maar in de handel buiten de beurstijden om ging Meta in ieder geval hard omlaag. Ik bekijk de technische plaatjes van de oorspronkelijke vier FANG-aandelen.

Meta staat onder druk

Meta (Facebook) takelt technisch af. Eerder al werd de opwaartse trend gebroken. Bovendien wordt nu een mogelijke lagere koerspiek gevormd, hetgeen wijst op verkoopdruk. Bij een weekslotstand onder steun $304,67 (bodem van 17 augustus 2020) wordt de verzwakking gevalideerd. Dan komt er ruimte vrij voor een daling richting de volgende steun op $244,13. Weerstand zien we op $384,33 (gevormd op 3 september 2021).

Amazon overtuigt niet meer

Amazon.com is onlangs onder de steun van de laatste koersbodems gezakt. Met deze doorbraak is de neutrale bandbreedte aan de onderzijde verlaten en is het technische beeld verzwakt. Er is aan de onderkant ruimte vrijgekomen voor een grotere daling. Verkoopdruk in Amazon.com neemt duidelijk toe.

Amazon.com keert op korte termijn terug naar de voormalige bodems. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief.

Netflix is fors verzwakt

Netflix heeft recent zowel de stijgende trend als de laatste koersbodem naar onderen gebroken. Dit heeft een technische verzwakking opgeleverd. De doorbraak en slotstand van Netflix onder de oude steun maakt naar onderen ruimte vrij voor verdere koersdaling richting steun $290,25 (bodem van 20 maart 2020).

Netflix veert op korte termijn wel wat op richting de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert nu als nieuwe weerstand. Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief en kunnen nieuwe koersdalingen niet worden uitgesloten.

Alphabet veert op

Alphabet (voorheen Google) beweegt in horizontale richting onder weerstand $3.037,00 (gevormd op 19 november 2021). Dit geeft aan dat kopers en verkopers elkaar in evenwicht houden. We zijn voorzichtig nu de stijgende trend in de afgelopen periode is gebroken. Dit signaleert wat verzwakking.

De uitbraak buiten de neutrale bandbreedte zal meer duidelijkheid geven omtrent het verdere koersverloop. Voor een hervatting van de stijgende trend is een doorbraak boven de weerstand noodzakelijk. Onder steun $2.623,33 (bodem van 8 oktober 2021) dient rekening te worden gehouden met toenemende verkoopdruk.