Slotcall: AEX vecht met zichzelf, veel aandelen bakken ze bruin en ECB

Het is een mooi gevecht tussen de stier en de beer op het Damrak sinds de all-time high alweer bijna drie maanden geleden.

Zowel fundamenteel als technisch is er nog niks beslist. Als dat al ooit zo is, maar het gaat er dan om dat we weer middenin een duidelijke trend zitten. In dit maagdelijke AEX-plaatje mag u zelf uw hulplijnen en indicatoren plakken, of leest u Tostradamus als u liever bij de hand wordt genomen.



Fundamenteel zijn er wel mooie trends in de AEX: de omzet- en winstverwachtingen lopen voorzichtig weer op en kijk naar die neergaande trend in de waardering. Tegen zestien keer de winst is de index van u. U ziet wat de AEX een jaar geleden kostte en nu kost, en wat de koerswinst was in die tijd.



Marktbreed is het verhaal dat zowel in Nederland - dat was voorbeurs al - en in de EU de inflatie blijft oplopen. Ruim 5% inflatie bij 0,0% rente. De ECB mag het morgen bij haar rentebesluit allemaal weer uitleggen.

Het enige wettelijke mandaat van de ECB, zoals vastgelegd in het Verdrag van Maastricht, is een inflatiedoelstelling van 2%. De huidige president is echter geen bankier, maar een politica. En het Duitse Bild moet haar niet.

Deze slotcall kost ongeveer een uurtje werk. En in die tijd hebben de koersen hun winst weer weggeven... Vanavond zijn er nabeurs New York cijfers van Meta en Qualcomm. Collega Niels Koerts volgt dat. Wat valt op?

Zowel in Europa of de VS: het is maar net welk tijdstip u kijkt op een dag, of de koersen stijgen of dalen

De VIX-index (volatiliteit) stijgt echter maar 1,7% naar 21,2 en dan kan u zulke koersenfratsen verwachten

De dollar schurkt tegen 1,13 aan en dat met die EU-inflatie en bokkende ECB

Crypto zakt, goud stijgt wel (met die dollar?) en olie ziet ook weer alle hoeken van het koersenbord. Eerder vandaag waren dezelfde scores nog groen gekleurd

De rentes houden zich een dagje gedeisd. Op de Amerikaanse na dan, die flink zakt. Een verklaring ligt niet meteen voor het oprapen.

Beursplein 5

Welkom op het Damrak, Azerion, en veel succes gewenst. Het begin is helaas wat stroef. U weet het, Azerion vult een SPAC op. Vandaar dat er al een koers was voor vandaag.



Geen cijfers op het Damrak vandaag, of het moet die outlook-verhoging van AMG zijn. Daar heeft het bedrijf een handje van. De ene keer doet de koers niks, de andere keer wel, zoals vandaag. Mooi handelsaandeel dit o zo volatiele fonds, maar als belegging zorgt het vooral voor veel stress?



Er is meer vandaag en kijk waar onze desk mee uitpakt. Opluchting bij de hele FC Pharming plus harde kern, dit nieuws kwam als geroepen vandaag. Breekt het aandeel de neergaande trend, is nu de vraag:

De A in ASMI is zeker niet van achterblijven, maar dit keer hebben we niet een vroegtijdige rapportage gekregen dat alle verwachtingen weer compleet aan diggelen zijn. Daar waren we zowat aan gewend geraakt.

Deze kent u weer van Galapagos:

Gilead: verkopen coronamiddel remdesivir over hoogtepunt heen #GileadSciences https://t.co/ToZLlyAEXY — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 2, 2022

Deze vinken we zo maar even af dan. Auw, PayPayl worstelt met nep-accounts en alle ambities staan nu op een lager pitje

-25%... Als ik CFO was van #PayPal, dan ging er nu een scheut whisky in mn koffie pic.twitter.com/VWpn5q30S9 — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2022

Tot slot nog deze gigant die wéér - alsof het 2021 is - een all-time high neer zet.

Daar past deze mooi bij, want dit is iets om een keer over na te denken? Zie die AEX-waardering maar bovenaan dit stukje. We praten op de beurs heel wat meer over de ECB dan over de winsten. En in the long run volgen aandelen de winsten, niet de centrale banken.

Belachelijk, veel te duur, vonden we destijds - allemaal!



We zijn op beurs en bij beleggen zo gefocust op randverschijnselen als permanent voortmodderende centrale banken, overheden, geopolitiek etc, dat we vergeten hoe goed meeste bedrijven presterenhttps://t.co/EqPW2p62Up — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 2, 2022

Verder nog iets? Zeker. Bank of America geeft werkelijk verschroeiende koersdoelen af voor DSM en IMCD, maar er zijn meer verhogingen en verlagingen. En de koersen reageren niet altijd even logisch... Zo verlaagt ING drastisch AkzoNobel (na vermoedelijk weer een analistenbijpraatsessie).

Marktbreed liggen de defensieve waarden en financials nog het beste? Verder beweegt alles en iedereen door elkaar vandaag. Geen peil op te trekken: