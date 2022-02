Preview ECB-rentebesluit: wat heeft ‘Madame Inflation’ in de tas?

quote: Watchful¤?Eye schreef op 2 februari 2022 20:25:

Ik weet het zonet nog niet.

De rente verhogen leidt tot ook meer (rente)kosten. Als die worden doorberekend aan de consument dan leidt dat ook tot .. inflatie (producten worden duurder).

Overheden kunnen hoge rentenota's vaak ook niet betalen of ze gaan de belastingen weer verhogen wat ook weer de consument raakt in zijn/ haar portemonnee (geldt ook voor Amerika waar de overheidsschuld gigantische proporties heeft aangenomen).

Een lage rente is denk ik dus goed voor Europa (de consumenten, de bedrijven, investeringen, de beurs, onze concurrentiepositie).

Ik denk ook dat ontwikkelingslanden op verdere achterstand worden gezet als de westerse wereld de rente gaat verhogen.

Ik denk dus dat mevr. Lagarde en haar collega's een goed beleid voeren door de rente voorlopig nog laag te willen houden.



Ik weet het zonet nog niet.De rente verhogen leidt tot ook meer (rente)kosten. Als die worden doorberekend aan de consument dan leidt dat ook tot .. inflatie (producten worden duurder).Overheden kunnen hoge rentenota's vaak ook niet betalen of ze gaan de belastingen weer verhogen wat ook weer de consument raakt in zijn/ haar portemonnee (geldt ook voor Amerika waar de overheidsschuld gigantische proporties heeft aangenomen).Een lage rente is denk ik dus goed voor Europa (de consumenten, de bedrijven, investeringen, de beurs, onze concurrentiepositie).Ik denk ook dat ontwikkelingslanden op verdere achterstand worden gezet als de westerse wereld de rente gaat verhogen.Ik denk dus dat mevr. Lagarde en haar collega's een goed beleid voeren door de rente voorlopig nog laag te willen houden.

Het grootste fiasco is geweest om de rente zover te verlagen.Negatieve rente, what were they thinking.In welk economie boek is dat ooit een goede oplossing.De vorige grote financiële crisis was omdat de rente te lang laag was gebleven en toen was deze nog niet eens negatief.Nu al jaren en nu zeg jij dat we deze niet kunnen verhogen terwijl de massa compleet verdampt wordt qua koopkracht omdat die 100% van hun geld aan die goederen die flink stijgen kwijt zijn terwijl die arme Christine een klein deel van haar gigantische beloning voor haar wanbeleid ook kwijt is aan dat zelfde en de rest lekker kan investeren en juist kan profiteren kan de situatie.De gewone man kan voor het zelfde of zelfs minder zijn hele salaris verhoging weer inleveren en gaat er dus inkoopkracht op achteruit wat op langere termijn natuurlijk een enorm slechte zaak is economisch.Als de rente vanaf een idiote -0.5% zelfs niet verhoogd kan worden omdat dit meer schade zou brengen volgens jou dan goed dan is het systeem gedoemd om te imploderen want de massa wordt compleet uitgehold en dan is er zeker te weinig om belasting van te trekken want de rijken betalen absoluut gezien wel het meeste maar relatief nog niet misschien omdat hun omloopsnelheid van geld zo verdomde laag is wat slecht is voor de economie.Daarom hebben we ook al decennia een dalende rente en een stijgende geldhoeveelheid om de inflatie maar aan te jagen die maar niet stijgt omdat dawr tegenover staat dat al het geld bij de elite vast komt te zitten en dus te weinig rond gaat om belasting over te trekken.Wat Christine doet is gewoon de agenda van de super rijken volgen.Niet voor niets dat de super rijken nog sneller rijk worden terwijl de massa misschien wel meer euros heeft maar minder koopkracht.Wat heb ik aan 1 miljoen euro loonsverhoging als het brood 2 miljoen kost.Compleet idioot beleid, kappen met dat opkopen en de rente verhogen, dit jaar al 4 x naar +0.5% en dam volgend jaar door naar 2%, ieder kwartaal 1.Je ziet door die lage rente helemaal niet meer wat gezond is en wat niet, alles wordt in leven gehouden, sparen wordt bestraft en je pensioen is waardeloos alvorens je het gaat krijgen.Alleen de rijken die via investeringen beschermt zijn tegen inflatie gaan er juist relatief op vooruit em absoluut natuurlijk helemaal.Puur wanbeleid, echt te schofterig voor woorden en met dit 1 europa gebeuren doe je er helaas helemaal niks.Mooi om te zien dat landen met hun eigen beleid allemaal anders denken en of al 1 of meermaals hebben verhoogd of op het punt staan om tw verhogen terwijl Christine de kop meters diep in het zand heeft zitten...Geen wonder dat ze geen inflatie ziet...