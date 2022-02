Huizenprijzen? Die stijgen doorrr als rente stijgt. En aandelen dan?

Is het voor iedereen die een beetje economie gestudeerd heeft niet klontjes dat als je de ecb voor 1000den miljarden euro,s geld bijdrukt en de rente onder de o% duwt dat dan de prijzen gaan stijgen? De prijzen van aandelen en huizen zijn de afgelopen zeven jaar verdubbeld, de producentenprijzen zijn hard omhoog gegaan. Nu telt de ecb voor de inflatie alleen de consumentenprijzen mee, en nu die eindelijk ook omhoog gaan moet naar de lagere kerninflatie worden gekeken. Zo krijg je een beleid van to little to late in Europa. Omdat de usa de rente wel verhoogd zal geld uit Europa naar de usa verdwijnen en stijgt de dollar in waarde en daarmee de invoerprijzen in Europa. We krijgen daarmee meer inflatie niet minder.