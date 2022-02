Fraaie cijfers Alphabet én 20:1 stock split! AMD is ook fraai

Zo alle prachtige cijfers, maar eerst dit. Ik denk dat Alphabet haar aandeel wat liquider wil maken en misschien opteert voor een plek in de Dow Jones. Apple deed het zoveel jaar geleden ook en zat maanden later al in de Dow. Ik had het vorig jaar van Amazon verwacht.

#Alphabet rapporteert nu geweldige cijfers (nu +2%) en gaat splitten! Opteert mss voor plek in Dow

01 Feb - 22:05:43 [RTRS] (GOOGL.O) - ALPHABET INC - BOARD HAD APPROVED AND DECLARED A 20-FOR-ONE STOCK SPLIT (THE “STOCK SPLIT”) IN THE FORM OF A ONE-TIME SPECIAL STOCK DIVIDEND - — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 1, 2022

Hier zijn de weer feestelijke cijfers en de koers viert nu ook feest. Alleen cloud services minder.

Enige minpuntje is die #YouTube adds. Vind ik, hoor. Veel te veel. Je kan amper meer filmpjes kijken, om de paar minuten steeds dezelfde reclames #Alphabet https://t.co/mH1yjwUTJD pic.twitter.com/FM34HcwUuQ — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) February 1, 2022

Dit is wat Reuter er van maaktr:

AMD is er ook. En hoe.