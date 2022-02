Slotcall: sentiment kantelt

De AEX (+1,3%) heeft er vandaag zin in en daarvoor mogen we Wall Street bedanken. De belangrijkste Amerikaanse graadmeters wisten er gisteravond een behoorlijke eindsprint uit te persen en daardoor hadden wij in Europa nog iets tegoed.

Grote verrassingen op het macrofront waren er overigens niet, zo kwam de Duitse inkoopmanagersindex voor de industrie wat lager uit dan verwacht (59,8 vs 60,5 verwacht), maar daar staat tegenover dat de Amerikaanse ISM-manufacturingindex juist weer een tikje beter was dan de consensus (57,6 versus 57,5 verwacht).

Kortom, de economische berichtgeving kon het sentiment niet verpesten. De grote winnaars op het Damrak zijn technologie-aandelen, zoals UMG (+5,3%), Just Eat Takeaway (+2,6%) en Besi (+3,4%).

Laatstgenoemde profiteert van een koopadvies van UBS. De Zwitserse zakenbank zet het aandeel op de kooplijst en hanteert een koersdoel van €96. Dit impliceert een opwaarts potentieel van ruim 26%. Daarentegen staan de defensieve haven wat onder druk. KPN (-1,3%) en Ahold (-0,2%) zijn even niet de place to be.

Unilever

Dat laatste geldt overigens ook voor Unilever (-0,8%). Het management van het concern is afgelopen week met een plan van aanpak gekomen om zo de bedrijfsprestaties te verbeteren. Het voornemen is om 1.500 managers de laan uit te sturen.

Een plan waar ik het niet mee oneens kan zijn. Zeker omdat je geen raketgeleerde hoeft te zijn om te begrijpen dat managers vaak weinig waarde toevoegen, maar wel een aardige zak met geld kosten.

Tevens verdwijnt de oude structuur, zo wordt er afscheid genomen van drie divisies en komen daarvoor 5 aparte divisies in de plaats. Dit moet uiteindelijk leiden tot een verbetering van de winstgevendheid.

Of het aandeel ook koopwaardig is, leest u in het onderstaande artikel.

Unilever sorteert voor op afstoten divisies #UNILEVERPLC https://t.co/6TLOPzHFkz — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) February 1, 2022

Unibail Rodamco

Unibail Rodamco (+2,2%) is het jaar niet onaardig begonnen. Het winkelvastgoedfonds noteert dit jaar ruim 10% in het groen. Toch is het bedrijf nog lang niet hersteld van de coronapandemie.

In de eerste negen maanden van dit jaar kwamen de huuropbrengsten 14% onder het niveau van 2020 uit en dat was ook al niet bepaald een topjaar. Analist Peter Schutte heeft zijn twijfels of de vierdekwartaalcijfers van 10 februari veel beter zullen zijn.

Het grootste pijnpunt zit hem in de enorme schuldenlast van €23 miljard. Dit impliceert een loan to value ratio van bijna 44% en dat is voor een kwakkelend winkelvastgoedfonds gewoon te hoog. Desinvesteren is dus een topprioriteit.

Of het hierin gaat slagen leest u in het onderstaande artikel.

Rentes

De.vergoedingen op tienjaars staatspapier staan in de lift, al doet de Nederlandse rente (+2 basispunten) het nog relatief rustig aan.

Brede markt

De AEX sluit 1,3% in het rood en daarmee presteren we redelijk in lijn met de CAC (+1,4%) en DAX (+0,9%).



sluit 1,3% in het rood en daarmee presteren we redelijk in lijn met de CAC (+1,4%) en DAX (+0,9%). Wall Street dobbert rondom het nulpunt. De Dow Jones (+0,0%), S&P500 (+0,1%) en Nasdaq (+0,1%) kunnen nog geen richting kiezen.

dobbert rondom het nulpunt. De Dow Jones (+0,0%), S&P500 (+0,1%) en Nasdaq (+0,1%) kunnen nog geen richting kiezen. De euro klimt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar.

klimt 0,1% en noteert 1,124 ten opzichte van de dollar. De VIX zakt 4,0% tot 23,9 punten.



zakt 4,0% tot 23,9 punten. Goud (+0,5%) en Zi lver (+1,5%) kennen een goede dag.



(+0,5%) en (+1,5%) kennen een goede dag. Olie : WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) houden hun kruid vandaag even droog.



: WTI (-0,1%) en Brent (-0,1%) houden hun kruid vandaag even droog. Bitcoin (+1,1%) stijgt richting de $40.000.



Het Damrak

Randstad (+4,3%) profiteert van de beter dan verwachte resultaten van Manpower (+3,5%).

(+4,3%) profiteert van de beter dan verwachte resultaten van (+3,5%). Het is nog niet het jaar van Ahold (-0,2%). De koersen van beursgenoteerde E-commerceconcerns staan de laatste tijd stevig onder druk en dat heeft implicaties voor de waardering van Bol.com.

(-0,2%). De koersen van beursgenoteerde E-commerceconcerns staan de laatste tijd stevig onder druk en dat heeft implicaties voor de waardering van Bol.com. Het sentiment in Chinese aandelen lijkt te keren en daar spint Prosus (+1,8%) als grootaandeelhouder van Tencent garen bij.

(+1,8%) als grootaandeelhouder van Tencent garen bij. Air France-KLM (+4,9%) vliegt omhoog. Mogen we het dan een craprally noemen?

(+4,9%) vliegt omhoog. Mogen we het dan een craprally noemen? Hoewel, anders was Inpost (-0,4%) vandaag ook wel omhoog gegaan.

(-0,4%) vandaag ook wel omhoog gegaan. PostNL (-0,6%) staat onder druk door een koersdoelverlaging van UBS. Het aandeel gaat naar €4,55 van €4,95 en het koopadvies blijft gehandhaafd.

(-0,6%) staat onder druk door een koersdoelverlaging van UBS. Het aandeel gaat naar €4,55 van €4,95 en het koopadvies blijft gehandhaafd. Er zit weer wat leven in de koers van Fugro (+2,7%) al blijft de grafiek weerzinwekkend.

(+2,7%) al blijft de grafiek weerzinwekkend. Binnen de ASCX ligt Avantium (+5,3%) er goed bij. Het bedrijf ontving afgelopen week een koersdoelverhoging van ING. De Nederlandse grootbank acht een koers van €14,60 realistisch. Dan moet het aandeel liefst verdrievoudigen. Tja, wat moeten we hier van denken?

Adviezen

Besi: starten met kopen en €96

Galapagos: Kopen en €65 - Bryan Garnier

NXFiltration: starten met Kopen en €16 - Kempen

PostNL: naar €4,55 van €4,95 en kopen - UBS

Agenda Woensdag 02 februari