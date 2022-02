Scherp herstel voor deze 6 AEX-bleeders, maar nu?

Opzienbarend herstel is er, maar heeft de AEX al vaste grond onder de voeten? Nee, dit is zeker nog geen sein veilig - als dat al bestaat. Aan de andere kant: waar maken we ons druk om? Zulke bewegingen horen bij de natuur van de markt. We zijn alleen gewend geraakt dat we meteen herstellen van een dip.

Misschien is dat wel meer het probleem. Enfin, als u kort speelt, dan moet u denk ik nú de knoop doorhakken: er in of er uit. Long als u denkt dat we de winter hebben gehad, want anders bent u te laat en is de koerswinst weg. Short als u denkt dat er nog een koudefrontje naar de beurs komt.



Ik kijk bij de ergste afgestrafte AEX-fondsen: drie technologie-aandelen, twee cyclicals en een defensial. Het is op zich al opvallend dat die dalers sectorbreed zijn. Wat ze gemeen hebben is dat ze allemaal heel duur waren/zijn en hard waren gestegen, Adyen voorop. Wat een percentages, het gaat met geweld.

De korte neergaande trend is intact, maar het volume is wel aardig. Nee, volgens mij is hier meer nodig om alle schade te herstellen dan een paar bullishe daagjes. Aan de andere kant begint een draai altijd ergens.

Adyen



IMCD

IMCD laat een vergelijkbaar beeld zien: vlijmscherpe daling en ik zie nog maar één zwaluw nu in de grafiek. Of telt u er meer?



ASMI

ASMI laat loodrecht herstel zien nu, maar het is nog een lange, bange weg?

ASML

ASML idem dito.



Lees de recente analyse van de IEX Beleggersdesk: ASML: kwaliteit voor de lange termijn

DSM

Bij DSM zijn de percentages heel wat minder, maar die koers lijkt volledig in het luchtledige te zijn opgevangen?



Lees de recente analyse van de IEX Beleggersdesk: Advies DSM verhoogd naar Hold

Wolters Kluwer

Zelden begon een jaar zo wild voor het doorgaans zo bedaarde Wolters Kluwer. Ik vind dit nog de meest overtuigende beweging van allemaal, maar ik ben niet overtuigd dat we de daling hebben gehad. Als u de plaatjes en vooral ook omzetten wel overtuigend vindt, weet u wat u te doen straat.



Lees de recente analyse van de IEX Beleggersdesk: Wolters Kluwer: zeer defensief en koopwaardig