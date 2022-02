Was dit de correctie, dat is de vraag voorbeurs en er is weer veel

Draai, correctie over, of een false move? Dat is de vraag. AEX -5,4% over januari, laten we het daar maar niet meer over hebben. De indicatie voor opening van de index in februari is positief met +0,8%, na een een fraai dagje Wall Street.

De Europese futures openen lekker hoger

De Amerikaanse blazen even uit, ze staan net in de min

Azië vermaakt zich ook prima. China is de hele week dicht in verband met nieuwjaar

De volatiliteit (VIX Index) deed -10,3% op 24,8

De dollar daalt naar 1,124

De rentes doen een basispuntje minder na ook een rally gisteren

Goud stijgt een paar tienden, olie daalt iets en crypto presteert wisselend

Weer een gevalletje van een reversed vertrouwen gaat te paard en komt voet? Dit is de S&P 500. Zeg maar of we het hebben gehad. Fascinerende dynamiek deze handelsdagen tussen aandelen, rentes en valuta. Bijvoorbeeld de markt denkt louter aan inflatie en rente en centrale banken zijn voorzichtiger.



De eerste plek om de temperatuur van de markt de meten, is altijd de volatiliteit. Hier is de CBLOE VIX Index en die kreeg gisteren een tikkie. De index staat echter nog altijd op een stand, dat u niet raar moet opkijken van weer rollercoaster-koersen. Ja, was dit de dipt: dat is nu even de vraag.

Voor mijn gevoel - waar Mr. Market zich in her verleden nooit zoveel van aan trok - moet de markt meer dan dit uitzweten na al het beursfeestgedruis en vooral inflatie- en rentedreiging. Daarom houd ik sowieso rekening met een veel mindere beurs, of zelfs een bear market. Wat zou het sterk zijn als...

De markt gewoon weer gaat stijgen. Dat kan er weer op kan duiden dat de economie misschien sterker dan gedacht is en de bedrijven hun omzetten en winsten op peil houden en zelfs vergroten. Ik ben al onder de indruk hoe sommigen om chiptekort, supply chain en de rest heen surfen (ASML, Apple).

En Mr. Market houdt er wel van om eigenwijs te zijn, toch? En om het even realistisch te houden: als de Fed dit jaar de rente zelfs tien keer verhoogt, staan we nog maar op 2,5%, nietwaar? Om van weer investeerbare Europese AAA-staatsobligaties maar helemaal te zwijgen.



En waar let u dan op? Zeker de Amerikaanse rente zit in de lift, als is het zeker geen recht streep omhoog.



EUR/USD is ook om in de gaten te houden, want onze euro zou moeten verzwakken, als de VS verkrapt en de ECB blijft verruimen?



Onze aan de Nasdaq genoteerde vierde chipper NXP leverde gisteren mooie jaarcijfers af: verwachtingen ruim verslagen, ze verdubbelt het dividend en gaat voor $2 miljard aandelen inkopen. In de reguliere handel deed het (ook aangeslagen) aandeel +8,4%, steeg After Hours eerst 5,0%, om op +0,5% te sluiten.

Er zijn geen cijfers op het Damrak vandaag. Grootste naam op Wall Street is Alphabet nabeurs New York.



En Alphabet en morgen die andere advertentievreter Meta zijn niet de duurste aandelen op de Big Board.

Valt ook Bloomberg op dat sommige tech-aandelen die wél geld verdienen (en fors ook) veel goedkoper zijn geworden met daling. Deze week cijferen bijv weinig geliefde, maar fraaie aandelen #Alphabet en #Meta. Zijn veel goedkoper dan #Nasdaq100 https://t.co/xfUfr5GYyy pic.twitter.com/p9doHW7XfM — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 31, 2022

Hoe staat het economische momentum er voor? Eerste van de maand en dan zijn er altijd wereldwijd de inkoopmanagersindices over de industrie over de afgelopen maand. let op de usual suspects en wij zijn om 09:00 uur:



De opening:

De rentes:

Nieuws, advies, shorts en agenda

En dan nog even dit

Feest gisteren:

All three major U.S. stock indexes closed higher on Monday, with the gains helping the Nasdaq narrowly avoid its worst-ever January https://t.co/ZDoZNqFwGF pic.twitter.com/ExHAtyQqoZ — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2022

Statistisch is het niet best zo'n slechte januari:

Turbulent January could bode poorly for rest of year for U.S. stocks https://t.co/tMgON3eqrE pic.twitter.com/dE7i4uxVhC — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2022

Nee, winsten drijven aandelen, maar centrale banken hebben zeker voor hogere waarderingen gezorgd:

The most important charts, acc to BofA: Central bank balance sheets, the real driver of equity prices, have risen sharply since the onset of the pandemic. Fed tightening leads to Risk-Off in global markets. pic.twitter.com/2Rs4yy2QNa — Holger Zschaepitz (@Schuldensuehner) January 31, 2022

Een tijdpad:

12) BREAKING NEWS: India's central bank will introduce a digital rupee in the year ending March 31, 2023. It will use blockchain technology, says @nsitharaman in #Budget2022 speechhttps://t.co/QOKbtmNRki pic.twitter.com/hpiAWD8kIv — Bloomberg Asia (@BloombergAsia) February 1, 2022

Buy the rumour and sell the fact, is nog wel eens een goed strategie in deze markt:

OPEC and its allies are expected to approve another modest oil-output increase this week https://t.co/m34CvoTTZs — Bloomberg Markets (@markets) February 1, 2022

Plus commentaar van de CEO en haha, de koers gaf er gisteren na deze uitzending toch een ros aan :-)

Ik kan me hier toch wel boos over maken hoor. Er klopt helemaal niets van dit verhaal. En die zgn. roestbakken zijn e-bikes van 2000 (!) euro per stuk die dagelijks door een fietsen maker worden gerepareerd. Dat had het NRC ook kunnen vaststellen door even naar buiten te kijken. — Jitse Groen (@jitsegroen) January 31, 2022

Gisteren deed het Noorse oliefonds dat ook:

BlackRock warns of new macro era of higher inflation https://t.co/HRRR21nSKZ — Bloomberg Markets (@markets) February 1, 2022

Eigenlijk is de SNB de meest freak-out centrale bank:

Dit is geen vrijblijvende opmerking, want Zwitserse centrale bank #SNB (zelf ook een aandeel) belegt er op los en heeft bijv voor $150mld aan aandelen. President was zelfs keer op aandeelhoudersvergadering #Shell Bank lijkt MSCI World Index te volgen https://t.co/yiORA67DA8 https://t.co/U2mt3NZLJK — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 31, 2022

In antwoord op Microsoft?

Sony said it will acquire Bungie, the original creator of the 'Halo' videogame, in a deal valued at $3.6 billion, as the Japanese conglomerate strengthens its network of in-house gaming studios. Read more https://t.co/8b0tAtRxiS pic.twitter.com/e8RCaKLUva — Reuters Business (@ReutersBiz) February 1, 2022

Veel plezier en succes vandaag.