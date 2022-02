AEX-index: het is erop of …

Als een magneet trekt de voormalige steunzone van 751-759 punten de AEX naar zich toe.

Maar voorlopig blijft de horde boven de markt hangen. Voorlopig is het dus eronder, maar de strijd is nog volop aan de gang. We gaan het zien.

Beursbarometer negatief

Het beursgezegde 'As January goes, so goes the year' zou de voorbode zijn van een volatiel en zwak beursjaar. Deze barometer zegt dat de beursperformance in januari een goede indicatie vormt voor de rest van het jaar.

Onderzoek van onder andere de beurssite Belegger.nl geeft overigens aan dat dit alleen vaak klopt na positieve januarimaanden. In de jaren dat januari in de plus eindigde, volgde in 80% van de gevallen ook een sterk beursjaar. Maar in 6 van de laatste 8 jaren met een negatief rendement in januari (meer dan de helft dus), eindigde dat beursjaar toch met winst; soms zelfs met een forse winst.

Kortom, als we deze statistieken mogen geloven, dan hebben we er dit jaar niet zoveel aan. De Nederlandse beurs is het beursjaar met een verlies van 5,35% gestart.

Onderstaande tabel laat de bevindingen van de afgelopen 20 jaar zien.

Verloop AEX in januari Verloop AEX in hele beursjaar Maandwinst: 12x Jaarwinst: 10x Jaarverlies: 2x Maandverlies: 8x Jaarwinst: 6x Jaarverlies: 2x

(Bron: Belegger.nl)

Overigens wijzen ook onze andere technische indicatoren nog steeds op hoge volatiliteit.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Europese paniekbarometer, de E-VIX index.

Nederlandse beurs vormt potentiële lagere top

De AEX-index keert terug naar de voormalige bodemlijn. Deze oude steunzone, gemarkeerd met de blauwe stippellijn, fungeert als nieuwe weerstand. Zolang de koers hier onder blijft, oogt het technische beeld niet echt sterk.

Maar de strijd is nog volop aan de gang. We gaan het zien.

Een eventuele overtuigende opwaartse doorbraak boven de blauwe stippellijn kan de AEX weer naar de weerstand rond 812,55 punten (gevormd op 4 januari) brengen. In dat geval zal ook het korte steile dalende trendje gebroken worden.

Er ligt steun op 713,94 punten (de bodem van 21 juni 2021).

Opverende Europese VIX-index signaleert onrust onder beleggers

Thans maakt VIX Europa een opwaartse draai. Opvallend is ook dat de VIX, naarmate de tijd vordert, steeds hogere pieken neerzet. Bovendien is in januari een hogere koersbodem gevormd.

Dit bij elkaar signaleert een broos beeld bij de Europese beurzen.





De VIX-index, ook wel paniekbarometer genoemd, geldt als een graadmeter van de volatiliteit. Meer specifiek: de VIX is een index die de implied volatility van indexopties weergeeft.