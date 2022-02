Update IEX-aandelenuniversum

Aan het begin van elk jaar bekijkt de IEX Beleggersdesk of het door ons gevolgde aandelenuniversum nog ‘up-to-date’ is. Dit doen we op basis van uw feedback, overzichten van de meest verhandelde aandelen in het voorgaande jaar en onze eigen ideeën.

Uit deze exercitie kwam dit jaar naar voren dat het voor Premiumleden interessant is om ook van de volgende aandelen onze analyses te kunnen lezen:

Abbvie

Applied Materials

Beyond Meat

Bpost

Colruyt

Mithra

Palantir

Procter & Gamble

Roche

SAP

TotalEnergies

Zoom Video

De IEX Beleggersdesk volgt 153 aandelen

Om deze coverage mogelijk te maken zal een aantal aandelen waar relatief weinig interesse voor was voorlopig niet meer gevolgd worden: Lufthansa, TUI en AXA. Hiermee komt het totaal aantal door ons gevolgde aandelen op dit moment uit op 153.

Uiteraard houden we gedurende het jaar ook de markt in de gaten, dus we zullen ongetwijfeld ook gedurende het jaar nieuwe aandelen aan het universum toevoegen.

Met onze analyses van deze ruim 150 aandelen, onze achtergrondartikelen, colums, het magazine en onze podcast hopen we u ook in het nu al spannende beleggingsjaar 2022 te helpen een betere belegger te worden!





