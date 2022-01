Het is vrolijk voorbeurs, cijfers KPN en AEX staat -6,7% deze maand

Wind mee! Alles groen, het is zowaar leuk voorbeurs op een winderige maandagmorgen en de AEX-indicatie is liefst +1,3%. Let wel, het is nog altijd een volatiele markt, ofwel u kan hier geen rechten aan ontlenen.

Europese futures en Amerikaanse noteren allemaal een paar tienden in de plus

In Azië doen de grote markten allemaal plussen. China is dicht en Tencent noteert +2,6% in Hong Kong

De volatiliteit (VIX Index) deed vrijdag -9,3% op 27,7

De dollar daalt nu naar 1,117

De rentes tikken een of twee basispuntjes bij

Goud daalt wat, olie staat ruim een procent hoger en crypto met rond 2% terug

Nee, dit is de AEX en niet ons laatste inflatiecijfer. Windje buiten, windje binnen: laatste handelsdag van deze maand en januari heeft wel eens een beter rendement laten zien.



Er is nu heel weinig nieuws, er zijn amper cijfers en de agenda is niet al te vol. Verderop deze week kunnen we onze lol op met onder meer cijfer Shell en ING en de andere helft van Big Tech in de VS: Alphabet, Amazon en Meta komen met hun cijfers. In Frankfort gaat de ECB rentebesluiten. Soort van dan.

Min of meer in de prik en volgens verwachting, er zijn cijfers van KPN en het bedrijf belooft €850 miljoen aan aandeelhouders-return. Ik citeer ABM FN:

Daarnaast wil KPN over 2021 een dividend van 13,6 cent per aandeel uitkeren. KPN keerde al een interim-dividend uit, waardoor het slotdividend 9,1 cent bedraagt.

Het telecombedrijf liet eerder al weten te mikken op een groei van het dividend in de komende jaren met 3 tot 5 procent per jaar.

Voor het lopende jaar verwacht KPN een dividend uit te keren van 14,3 cent per aandeel, wat neerkomt op een stijging met 5,1 procent. Ook kondigde KPN een inkoopprogramma van 300 miljoen euro aan.

Nog niets te zien op de KPN site, dan maar zo:



Er is wel meer, vanavond heeft het Nederlandse NXP cijfers aan de Nasdaq.

Morgen heeft onze vierde chipper cijfers, #NXP. Heeft veel automotive-exposure. Presteerde minste van die vier, maar waardering ziet er niet verkeerd uit? Te meer daar 'goede' lijntjes nog oplopen #AEX https://t.co/9g5SxKPihx pic.twitter.com/8khZ4cuHUp — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 30, 2022

Dan Spotify, gedoe anno nu over feit en mening begint een beleggersrisico te worden. Als het dat niet al is.

Actie Spotify tegen desinformatie pic.twitter.com/X5Uo9dzV2E — NOS Teletekst (@Teletekst) January 31, 2022

De opening:



De rentes:

Veel plezier en succes vandaag.