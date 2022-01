Slotcall: bulls nemen de touwtjes weer in handen

De forse bounce op Wall Street van afgelopen vrijdag kreeg aanvankelijk een mooi vervolg in Europa. De AEX schoot uit de startblokken en stond na een uurtje handelen op bijna 760 punten (+ 2%). Daarna verloor de index snel stoom en zakte zelfs even weg richting de 750 punten.

De kar werd vooral getrokken door enkele usual suspects zoals ArcelorMittal en de drie chippers ASMI, ASML en Besi, maar ook Just Eat Takeaway. Verder viel het binnen de AEX een beetje tegen qua herstelvermogen: fondsen als Shell, UMG en Unilever deden niet echt lekker mee.

Een niveau lager een min of meer vergelijkbaar beeld, met enkele positieve uitschieters zoals Alfen, InPost en PostNL. Veel andere midkapfondsen lieten het wat liggen, vooral de oliegerelateerde waarden. Binnen de AScX was er meer te beleven voor de bulls dankzij stevig oplopende koersen van onder meer Brunel, CM.com, Nedap, NX Filtration en Ordina.

De AEX eindigde uiteindelijk op een stand van 755,20 punten, een dagwinst van 1,5%. Dat valt niet tegen, hiermee doet de Amsterdamse graadmeter het beter dan veel andere Europese beurzen, dit dankzij de zware techcomponent, maar de echte overtuiging lijkt bij beleggers toch wat te ontbreken.

HAL Holding

Een flinke tegenvaller bij de voorlopige jaarcijfers van HAL Holding. Anders valt een stijging van de intrinsieke waarde met slechts 0,7% over 2021 niet uit te leggen.

Daar bovenop was er natuurlijk de deceptie van de last minute afgeblazen beursgang van Coolblue. Een dividend van €5,70 per aandeel geldt als bescheiden doekje voor het bloeden: meer bij IEX Premium:

HAL heeft de wind even tegen #HALTrust https://t.co/7DanGBkDdk — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2022

LVMH

Niet iedereen maakt zich grote zorgen over de veel te hoge inflatie. Dat geldt bijvoorbeeld voor het Franse luxe- en modeconcern LVMH. De welgestelde clientèle van de eigenaar van onder andere Louis Vuitton maalt niet om een stijgend prijskaartje.

Hoewel de verwachtingen rond de jaarcijfers al ambitieus waren, is topman en grootaandeelhouder Arnault erin geslaagd opnieuw duidelijk beter te presteren dan de cijfers die uit de Excel's van analisten eruit rolden.

Een inflatie-proof aandeel dus, althans Arnault verwacht geen lagere verkopen als de prijzen verder worden verhoogd, met een stevige waardering. Koopwaardig of niet, leden van IEX Premium krijgen een concreet advies.





KPN

Telecommer KPN heeft iets beter gepresteerd dan verwacht, maar de jaarcijfers bevatten verder geen grote verrassingen. Solide en degelijk, wat je van het aandeel mag verwachten. De hamvraag blijft of het aandeel op enig moment wordt overgenomen of niet:

KPN blijft zichzelf in de overnamekijker spelen #KPN https://t.co/R61mWGEmsX — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 31, 2022

Verder vindt u bij IEX Premium ook nog een analyse van Shopify, Silicon Motion en de Belgische bioscoopuitbater Kinepolis. Bij IEX Profs is een item over staatsobligaties verschenen.





Rentespelletje

De rente kan volgens de Fed omhoog en gaat ook omhoog. Die shock is inmiddels wel door de markt verwerkt. Maar nu is de vraag met hoeveel de Amerikaanse centrale bank zal verhogen en of dit keurig in stapjes van 25 basispunten gaat, of dat Powell laat zien dat het hem menens is door direct als eerste rentestap met 50 basispunten op de proppen te komen.

Gezien de (terechte) kritiek dat de Fed 'behind the curve' is, kan een eerste verhoging zomaar eens 50 basispunten behelzen. Belangrijker voor de markt is echter hoeveel renteverhogingen er moeten worden ingeprijsd. De volatiele koersbewegingen van de afgelopen weken maken nog maar eens duidelijk dat de markt daar nog niet over uit is.

Een korte greep uit de visies van enkele relevante marktpartijen:

BofA denkt dat elke Fed-meeting tot een verhoging leidt en komt op 7

JPMorgan Chase houdt het voorlopig op 5 renteverhogingen

Goldman Sachs is op zoek naar 4 ' interest hikes'

Morgan Stanley lijkt 4 verhogingen wel afdoende voor dit jaar

BNP Paribas verwacht er nu in totaal 6

Deutsche Bank gaat inmiddels van 5 renteverhogingen uit

En let op, dit betreft louter de verwachting voor de renteverhogingen in 2022. Zo rekent bijvoorbeeld JPMorgan Chase erop dat er in 2023 nóg drie verhogingen zullen volgen.

Daarmee is de Amerikaanse zakenbank wel het meest agressief met de verwachtingen, maar het is vooral duidelijk dat de markt nog geen consensus heeft bereikt. En dat betekent dat beleggers rekening zullen moeten houden met volatielere koersen in 2022. Goed nieuws dus voor de Flow Traders van deze wereld.

Loonprijsspiraal

Sinds afgelopen zomer is het begrip loonprijsspiraal geherintroduceerd op IEX, onder andere bij de IEX BeleggersPodcast. Een spook uit het (verre) verleden dat toch 'ineens' opduikt.

De lonen lopen stevig op, vooral in de VS. Het meest recente ECI-rapport (Employment Cost Index) liet over de afgelopen twaalf maanden een sprong zien van 4%. Dat lijkt nog relatief bescheiden, maar is een van de redenen waarom de Fed inmiddels op scherp staat.

Vooral werkgevers in de horeca, toeristenindustrie en overige dienstverlening moeten steeds dieper in de buidel tasten om werknemers aan te trekken. Loonstijgingen van 7 - 8% (horeca, vrije tijd) moeten werknemers verlokken weer terug te keren in sectoren die langere tijd gesloten waren als gevolg van restricties omtrent corona.

Bakkt er niks van

De turbulentie op de financiële markten raakt sommige aandelen ongekend hard. Wat te denken van een daling van 90% van Bakkt Holdings, een handelsplatform voor digital assets. Daarmee is zo'n $10 miljard aan beurswaarde in rook op gegaan.



Bron: Bloomberg





Meerderheidsaandeelhouder Intercontinental Exhange, tevens eigenaar van de NYSE, is weinig gelukkig met deze gang van zaken, temeer daar Bakkt pas een beursnotering heeft sinds oktober vorig jaar.

De all time high van Bakkt Holding was $50,80. Daar is, inclusief de sterke rebound op Wall Street van afgelopen vrijdag, nog slechts $3,61 van over. Ter nuancering, de IPO van het aandeel, via een spac, vond plaats tegen $10 per aandeel.

Double down

Een ander aandeel dat op zijn minst worstelt met de brute marktomstandigheden is Robinhood. Een IPO op $38 waar vorige week even nog slechts ruim $10 van over was. Dankzij een flinke rebound op Wall Street afgelopen vrijdag staat er nu circa $13 op het koersenbord. Nog altijd een pijnlijke daling van grofweg tweederde sinds de beursgang.

En dan komen we opnieuw Cathie Wood tegen: de ARK Innovation ETF, het paradepaardje binnen de ARK groep, is aan het middelen geslagen. Wood kocht een kleine twee miljoen aandelen Robinhood bij en dat verklaart ongetwijfeld deels de koerssprong van afgelopen vrijdag van 10%. Nóg meer over ARK leest u hier en hier.







Bron: Bloomberg

Zo deden de profs het in 2021

Nu 2021 er ruimschoots op zit en 2022 nogal turbulent van start is gegaan, is het geen slecht moment om nog even terug te blikken op de prestaties van hedge funds in 2021.

Daar zitten de nodige spelers tussen die deels hun rendement proberen te behalen met het shorten van aandelen. niet populair onder veel particuliere beleggers, maar wellicht een geeft het een prettig gevoel om te constateren dat veel hedge funds bij lange na niet de bredere markt hebben weten bij te sloffen, laat staan te verslaan.

Nu is de categorie hedge fund een bijzonder breed begrip en er zijn nogal wat verschillende soorten hedge funds, maar toch. Als we kijken naar de HFRI Fund Weighted Composite index, rolt er een return uit de bus van 10,4%. Dat is zeg maar de industrie-brede performance. Een minder resultaat dan over 2020 toen er een return van 11,8% werd gerealiseerd.

De zogeheten event-driven hedge funds konden het afgelopen jaar terugkijken op een total return van 13,06%, de equity hedge 11,96%, relative value 7,65% en tot slot macro 7,52%. Een beetje handige beleggende IEX-bezoeker heeft het natuurlijk véél beter gedaan, maar daarmee wordt voorbij gegaan aan de essentie van hedge funds: rendement tegen een gelimiteerd risico.

Wall Street

De Amerikaanse beurzen gingen wat weifelend van start, maar wonnen gaandeweg in de eerste twee uur van de handel momentum. Zo werd Tesla op een vers koopadvies getrakteerd door een Zwitserse zakenbank en dat trok aandelen als Rivian en Nio mee omhoog.

Sowieso lagen Chinese aandelen met notering op Wall Street gevraagd: Alibaba, Baidu en Tencent wonnen vele procenten. Grootmachten als Amazon, Alphabet en Apple schreven wel plussen bij, maar van stevige winsten was geen sprake.

Rond half zes stond de Dow Jones op een plusje van 0,1%, de S&P 500 steeg 0,7% en de Nasdaq straalde met een stijging van afgerond 1,9%.

Rentes

Het goede nieuws van het rentefront is dat geld uitlenen aan overheden weer wat oplevert. Het slechte nieuws is dat dit bij lange na nog geen fatsoenlijke vergoeding is, maar de trend, voor nu, is duidelijk. Geld lenen kóst geld.



Bron: Reuters





Brede markt

Het meest spannende hier is allicht wel hoe de euro zich staande zal weten te houden tegen de Amerikaanse dolllar nu de Fed plannen heeft te verkrappen en de ECB niet voornemens lijkt dat beleid te volgen.

Het Damrak

ArcelorMittal (+ 2,4%) heeft het verlies van afgelopen vrijdag weer zo'n beetje in kunnen lopen

(+ 2,4%) heeft het verlies van afgelopen vrijdag weer zo'n beetje in kunnen lopen Ayden (+ 3,6%) draait bedrijfsmatig bijzonder goed, maar heeft last van de bredere markt rerating rond peperdure groeifondsen

(+ 3,6%) draait bedrijfsmatig bijzonder goed, maar heeft last van de bredere markt rerating rond peperdure groeifondsen ASMI (+ 5,3%) toont zich vandaag de sterkste chipper, maar zit officieel in een bear market (verlies > 20% ytd)

(+ 5,3%) toont zich vandaag de sterkste chipper, maar zit officieel in een bear market (verlies > 20% ytd) KPN (+ 1%) kwam met degelijke jaarcijfers, maar mist wat fantasie

(+ 1%) kwam met degelijke jaarcijfers, maar mist wat fantasie Shell (- 1%) ligt er dit jaar als een dijk bij, een marginaal stapje terug doet daar verder geen afbreuk aan. Er is flink wat veranderd bij Shell: wat zoal, dat is in IEX Premium te lezen

(- 1%) ligt er dit jaar als een dijk bij, een marginaal stapje terug doet daar verder geen afbreuk aan. Er is flink wat veranderd bij Shell: wat zoal, dat is in te lezen Unilever (- 0,5%) heeft criticasters vooralsnog niet weten te overtuigen en zal méér moeten doen om de lange periode van underperformance achter zich te laten

(- 0,5%) heeft criticasters vooralsnog niet weten te overtuigen en zal méér moeten doen om de lange periode van underperformance achter zich te laten Galapagos (+ 2,8%) profiteert nog steeds van het vinden van een nieuwe topman. Er moet nog flink wat gebeuren bij het biotechconcern

(+ 2,8%) profiteert nog steeds van het vinden van een nieuwe topman. Er moet nog flink wat gebeuren bij het biotechconcern PostNL (+ 2,2%) doet een nieuwe poging de €4-grens weer op te zoeken

(+ 2,2%) doet een nieuwe poging de €4-grens weer op te zoeken Ordina (+ 11%) kreeg een flinke koersdoelverhoging van een Nederlandse bank en dat had zeker effect. Smallcaps als Ordina zijn bovengemiddeld gevoelig voor bullish analistenrapporten

(+ 11%) kreeg een flinke koersdoelverhoging van een Nederlandse bank en dat had zeker effect. Smallcaps als Ordina zijn bovengemiddeld gevoelig voor bullish analistenrapporten Op de lokale markt wist HAL Holding (+ 1,5%) geen echte potten te breken met de voorlopige jaarcijfers





Adviezen

Just Eat Takeaway: naar €86 van €105 en kopen - Barclays

Ahold: naar €30 van €25 en houden - Barclays

Signify: naar €48 van €44 en houden - UBS

Ordina: naar €5,70 van €4,80 en kopen - ING

KPN: naar €2,90 van €2,74 en houden - Jefferies

KPN: naar €3 van €2,70 en houden - Degroof Petercam

ING Groep: naar €16,70 van €16,10 en kopen - Kepler Cheuvreux

Unibail: naar €67 van €54 en houden - Berenberg

Relx: naar £26,05 van £25,40 en kopen - Barclays

Galapagos: naar €65 van €71 en naar kopen van verkopen - Bryan Garnier

NX Filtration: initial coverage kopen met koersdoel €16 - Kempen & Co

Bpost: naar €9 van €10,50 en kopen - Degroof Petercam

Tesla: naar $1.200 van $1.040 en kopen - Canaccord Adams

Netflix: naar $450 van $675 en naar houden van kopen - Morgan Stanley

Amazon: naar $4.000 van $4.100 en kopen - Credit Suisse

Apple: naar $185 van $175 en kopen - UBS

Apple: naar $190 van $170 en kopen - Oppenheimer

Agenda 01 februari

00:00 Chinese beurzen dicht

00:30 Inkoopmanagersindex industrie - jan def. (Jap)

05:30 Reserve Bank of Australia - Rentebesluit (Aus)

07:00 UBS - Cijfers vierde kwartaal (Zwi)

08:00 Ryanair - Cijfers derde kwartaal (VK)

08:00 Detailhandelsverkopen - dec (Dld)

08:45 Inflatie - jan vlpg. (Fra)

09:00 Inkoopmanagersindex industrie - jan (NL)

09:15 Inkoopmanagersindex industrie - jan(Spa)

09:45 Inkoopmanagersindex industrie - jan (Ita)

09:50 Inkoopmanagersindex industrie - jan def. (Fra)

09:55 Inkoopmanagersindex industrie - jan def. (Dld)

09:55 Werkloosheid - jan (Dld)

10:00 Inkoopmanagersindex industrie - jan def. (eur)

10:30 Inkoopmanagersindex industrie - jan def. (VK)

11:00 Werkloosheid - dec (eur)

13:00 Exxon Mobil - Cijfers vierde kwartaal

13:00 General Motors - Cijfers vierde kwartaal

13:00 ManpowerGroup - Cijfers vierde kwartaal

13:00 UPS - Cijfers vierde kwartaal

15:45 Inkoopmanagersindex industrie Markit - jani def. (VS)

16:00 Inkoopmanagersindex industrie ISM - jan (VS)

16:00 Vacatures - dec (VS)

16:00 Bouwuitgaven - dec (VS)

22:00 Alphabet (Google) - Cijfers vierde kwartaal

22:00 Gilead Sciences - Cijfers vierde kwartaal

22:00 PayPal - Cijfers vierde kwartaal

22:00 Starbucks - Cijfers eerste kwartaal