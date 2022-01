Slotcall: Het houdt maar niet op

We raken direct in paniek als het even wat minder gaat (een gezonde pullback in een opgaande trend) omdat we de laatste jaren alleen maar stijgingen gewend zijn geweest. Even doorbijten dan gaan we vanaf volgende week vrolijk weer de uptrend oppakken en eind febuary zitten we al weer op een nieuwe top van 870 punten.



Het gaat supergoed met de economie, er is weinig inflatie dus het kan alleen maar beter worden.