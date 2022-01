Drie interessante duurzame aandelen

Bericht delen via:

De afgelopen weken heb ik geschreven over het belang van duurzaam beleggen. In mijn optiek kan een belegger eigenlijk al lang niet meer om ESG heen.

Om een bedrijf goed te beoordelen moet je ook kijken naar de impact op het milieu, de plek in de maatschappij en de kwaliteit van het ondernemingsbestuur. Ik kreeg bij de laatste column de suggestie om concrete voorbeelden te geven. Daarom leg ik in deze column uit hoe wij een bedrijf beoordelen inclusief het stuk duurzaamheid daarbij.

Het analyseren van een bedrijf gaat in drie stappen. Bij de eerste stap kijken we naar de beleggingsfactoren, de tweede stap betreft de duurzaamheid en als laatste voeren we een kwalitatieve review uit.

1. Beleggingsfactoren

Financiële economen hebben veel onderzoek gedaan naar karakteristieken van bedrijven die een beter rendement halen dan gemiddeld. We noemen die kenmerken beleggingsfactoren, zoals lage waardering, koersmomentum, smallcap, hoog dividend, kwaliteit & winstgevendheid en low volatility.

In het document ‘Foundations of Factor Investing’ van MSCI wordt een aantal factoren goed uitgelegd inclusief rendement en risicokarakteristieken.

Het heeft minder nut om energiebedrijven met technologie of financials te vergelijken. Daarom worden bij deze stap bedrijven ingedeeld in een referentiegroep van sector en regio en onderling vergeleken.

2. Duurzaamheid

De tweede stap is om naar de ESG-score en het ESG momentum te kijken. Bij de ESG-score wordt breed naar het niveau van verantwoord ondernemen gekeken; niet alleen milieu en klimaat, maar ook sociaal en goed ondernemingsbestuur.

Een nadeel van de ESG-score is dat het vooral over het voorkomen van slechte dingen gaat en niet zozeer een plus geeft aan positieve impact.

Verder zien we dat de ESG-score iets hoger is voor grote bedrijven. Houd daar rekening mee en je kunt daar eventueel voor corrigeren.

Naast de algemene duurzaamheid kijken we ook naar de duurzame ontwikkeling van een bedrijf. Omdat de ESG-score van hetzelfde bedrijf bij verschillende aanbieders nog wel eens afwijkt, checken we bij twijfel over de duurzaamheid de ESG-score bij meerdere aanbieders.

3. Kwalitatieve review

De bedrijven die het beste scoren in de eerste twee stappen worden tenslotte op een kwalitatieve manier gereviewd. Bij deze stap wordt de investment case opgesteld en beoordeeld.

Hoe is de concurrentiepositie? Wat maakt het bedrijf uniek waardoor het een hogere marge kan realiseren of sneller kan groeien dan de concurrentie? Hoe verhoudt de waardering zich tot de groeivooruitzichten? Hoe ontwikkelt het bedrijf zich in de nabije toekomst?

Bedrijven die sneller groeien dan hun concurrenten met een hogere brutomarge zien de winst ook sterk stijgen. Door het rendement-op-rendement effect leidt dat op termijn tot sterke waardegroei. Dan is het niet zo erg om een hogere waardering te betalen. Je bekijkt bij deze stap als het ware of het bedrijf de potentie heeft om een nieuwe Apple, Microsoft, ASML of Nestlé te worden.

Voorbeelden van interessante duurzame aandelen

Hieronder omschrijf ik de analysemethode bij drie praktijkvoorbeelden.

BESI

BE Semiconductor Industries (BESI) scoort goed op de financiële factoren. Het is lager gewaardeerd dan andere chipbedrijven en heeft een positief koersmomentum. Het bedrijf maakt een uitstekende brutomarge en groeit prima.

De laatste periode is de koers wel volatiel, hoewel dat deels wordt verklaard door een koerssprong na een positief rapport van Bank of America waarna de koers terugzakte in lijn met de markt.

BESI heeft een prima ESG-score, die het afgelopen jaar verder is gestegen. In 2020 is een robuust ESG-beleid opgezet met als speerpunten het terugdringen van het energiegebruik en meer gebruik maken van duurzame energie. Tevens wordt op het verbeteren van inclusie en diversiteit ingezet.

De effecten hiervan zijn zichtbaar in het ESG-momentum. Uit de kwalitatieve review blijkt dat BESI een unieke technologie bezit, waarmee ze mogelijk 85% marktaandeel kunnen behalen. De verwachting is dat het bedrijf daardoor flink kan groeien, tegen hoge marges.

Microsoft

Microsoft is al jaren een succesverhaal voor beleggers. Het is na Apple het meest waardevolle bedrijf ter wereld.

Wij zien wij nog meer potentie in Microsoft. Het bedrijf is hoog gewaardeerd op sommige maatstaven, maar op andere valt het wel mee.

Dat komt omdat het bedrijf enorm winstgevend is. De winst bedraagt 36% van de omzet. De winstmarge groeit jaarlijks doordat de winstgevende clouddienstverlening sneller groeit dan de andere onderdelen van het bedrijf. De verwachting is dat de omzet van Microsoft in de aankomende twee jaar groeit van $168 miljard naar $225 miljard.

Microsoft heeft een zeer sterke marktpositie en kan daar volgens Morningstar de aankomende tien jaar nog van profiteren. Om die positie verder te versterken heeft het concern een bod gedaan op gamemaker Activision Blizzard, bekend van onder andere Call of Duty.

Op duurzaamheid scoort Microsoft het beste van alle IT-bedrijven. Zowel op de E, de S en de G heeft het bedrijf ambitieuze doelstellingen. Minpuntje is dat Microsoft een slechte score heeft voor controverses. Het concern is geregeld betrokken bij rechtszaken, vooral om de concurrentiepositie te beschermen.

BMW

Een bedrijf dat je misschien niet zou verwachten in dit rijtje is BMW. Ondanks het negatieve beeld van de autosector heeft BMW ambitieuze duurzaamheidsdoelstellingen.

De autofabrikant gebruikt sinds 2020 in de fabrieken 100% hernieuwbare energie, vanaf 2030 wil het bedrijf 50% elektrische auto’s verkopen en het aantal vrouwen op managementpositie is gegroeid naar 18%. Dow Jones betitelde BMW in 2020 tot duurzaamste autobedrijf.

De combinatie van een lage waardering en een redelijke marge en groei maakt BMW een interessant waarde-bedrijf. De marge is een gevolg van de sterke premium-merken BMW, Rolls Royce en Mini en de loyale klanten.

Nog enkele aandachtspunten ter afsluiting

In een goede beleggingsportefeuille zorgt u voor spreiding over verschillende regio’s, sectoren en bedrijven. Dat gaat natuurlijk verder dan drie aandelen.

Daarnaast is het belangrijk om up-to-date te blijven over de ontwikkeling van de bedrijven in uw portefeuille.

Hierboven heb ik onze analyse-methode beschreven en toegelicht met een aantal praktijkvoorbeelden. Er zijn voor beleggers meerdere wegen naar succes. Kies een strategie die bij u past. Mogelijk heeft u een voorkeur voor lage waardering, of juist voor sterke groei. Het belangrijkste is dat u uw emoties opzij zet en de gekozen strategie gedisciplineerd uitvoert.