Het valt wat tegen voorbeurs, maar gelukkig hebben we Apple en het dividend nog

De dollar stijgt naar 1,115 en wellicht dat dit het verschil tussen Europa en VS maakt. De AEX indicatie is -0,7% na een wegzakkend Wall Street, maar er was wel een briljant Apple nabeurs.

De Europese futures openen net lager en de Amerikaanse staan net hoger

In Azië staan China en Hong Kong lager (Tencent -0,5%) en Japan en Korea staan 2% hoger

De volatiliteit (VIX Index) doet het op 30,5

De dollar trekt dus aan

De rentes plussen een basispuntje

Goud, olie en crypto doen net wat hoger.

Liefst +5,0% deed Apple gisteravond op haar briljante cijfers. Alle verwachtingen weer verslagen, de iPhones zijn nog steeds niet aan te slepen en outlook is omhoog. Het concern leed $6 miljard schade door de supply chain, maar heeft die onder controle. Dit kwartaal is er $27 miljard voor dividend en aandeleninkoop.

Afwachten met die hoge marktvolatiliteit hoe Apple opent, maar dit plaatje wordt vast iets beter. Ja, de koers heeft een beuk gehad, maar dat dit af en toe gebeurt, is toch gewoon de natuur van de markt? Tenminste, ooit, toen er nog geen gratis geld en Fed put was. Daar gaan we weer terug naar toe, toch?



Voor de fans:

WATCH: Apple is overcoming the costly global shortage in computer chips, posting record sales over the holiday quarter, beating profit estimates and forecasting that its shortfall is narrowing https://t.co/xkhVmsRKHK pic.twitter.com/RPjja3SpnK — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Vergelijk de Apple-grafiek met.... Is het symbolisch? Gisteren ging Robinhood (paars) -12,8% op cijfers en outlook, die ver uit de buurt waren. Vandaag is het weer een jaar geleden dat Gamestop (oranje) haar top neerzette. Misschien is dit de essentie van deze markt: de gebakken lucht loopt er uit.



Gauw over naar het Damrak, waar Signify goede cijfers aflevert. Verwachtingen verslagen, ondanks ook hier gehannes met de supply chain, waardoor het bedrijf ook voor dit jaar voorzichtig blijft. Er is nog meer:

WDP heeft ook cijfers en laat het Belgische vastgoedbedrijf maar schuiven

HAL meldt €500 miljoen meer netto vermogenswaarde en verhoogt het dividend naar €5,70 van €4,70

Dan is er nog het bescheiden en herstellend Royal Delft



Oh ja, vandaag zou WeTransfer debuteren. Niet dus. Van gisteren, heel kort, wat een heerlijk laconieke Jos Versteeg zegt. Correctie hoort er bij. Wil echt ieder bedrijf dan alleen maar op de top naar de beurs? Succes met timen, geldt voor iedereen.

WeTransfer blaast beursgang af, vanwege marktomstandigheden. "Flauw", volgens Jos Versteeg. https://t.co/eCzrGaKL2f pic.twitter.com/ZjovFOEZgD — RTL Z (@RTLZ) January 27, 2022

De opening dan en er is een Frans BBP Q4 van +0,7% QoQ, +0,5% verwacht. De Duitsers zijn om 10:00 uur.



De rentes:

Het was weer volatiel:

Wall Street gyrated wildly on Thursday, with the S&P 500 once again narrowly avoiding correction confirmation at the end of a volatile session https://t.co/zIU1noTdjs pic.twitter.com/m2e4xHEj6N — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Verrassend? Goed commentaar:

Zeldzame all-time high (in dit geweld) en wel een energie-aandeel. Een sector die door veel beleggers hit duurzaamheidsoptiek gemeden wordt. Weinig beleggers die hier posities hebben, dus dat helpt in dit soort omstandigheden https://t.co/y4pe9E3Dps — Jack Neele (@jackneele) January 27, 2022

En wij sluiten kolencentrales, laat die energietransitie aan de markt over en niet aan de politiek. Dat kan de complexiteit van deze markt gewoon niet aan, imho:

Sky-high natural gas prices have Japan scrambling for dirty coal https://t.co/U01QQxt37C pic.twitter.com/nawulAuy0q — Bloomberg Markets (@markets) January 28, 2022

Ik bedoel maar:

#AEX future sluit -0,7%. #Apple is om 22:30 met cijfers. Wall Street weer rood, maar ik geef dit plaatje. VS gas future expireerde net pic.twitter.com/a6GQHKlWpC — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 27, 2022

Klant van ASML, +6,6%:

SK Hynix sees supply chain issues improving in H2, more chip demand https://t.co/F1MO3PWjAo pic.twitter.com/omKZJn4yLU — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Een jaar geleden dus.

Meme stock hangover: a year after GameStop, traders face gloomier markets https://t.co/m0uYe4GvD5 pic.twitter.com/I26oG9sO1K — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

De komende jaren:

Apple teased its metaverse ambitions with CEO Tim Cook talking about the expansion of the company's augmented reality apps, prompting strong investor response. 'We see a lot of potential in this space and are investing accordingly,' he said https://t.co/9A90rre8KP pic.twitter.com/Jf6LeLlKv0 — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Nu al een metaverse ETF?

A new ETF is offering investors the chance to gain exposure to the metaverse, with one big exception: Mark Zuckerberg's Meta https://t.co/P6AO5VtTff — Bloomberg Crypto (@crypto) January 27, 2022

Hoeveel?

Renault and Nissan will work more closely together to make electric cars, as they detailed a $26 billion investment plan over the next five years to stay competitive in the switch to cleaner driving. More here: https://t.co/5mGPM4DB0B pic.twitter.com/wahT8CwuPD — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Hé!

U.S. SEC proposes asking companies to say why CEO pay and performance often don’t match up https://t.co/1C1ql24I2h pic.twitter.com/qAJi3ngfIF — Reuters Business (@ReutersBiz) January 28, 2022

Veel plezier en succes vandaag.