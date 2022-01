Dat valt mee, fraaie cijfers Apple en koers +2,0%

#AEX future sluit -0,7%. #Apple is om 22:30 met cijfers. Wall Street weer rood, maar ik geef dit plaatje. VS gas future expireerde net pic.twitter.com/a6GQHKlWpC

Apple smashes Wall Street expectations with historic Q1 revenue https://t.co/RautAROzXM by @DanielHowley pic.twitter.com/mjqcit6opa

Wat een goudmijn is dit. Onvoorstelbare getallen. Vooral die supply chain lijkt onder controle, geen extra strop, maar ja: wie durft ook Apple te bellen, of het ook over vier weken mag worden geleverd? OK, verwachingen verslagen, iPhone sales, China, outlook, abonnees, wearables en services zijn goed. Alleen de iPad niet.

Auteur: Arend Jan Kamp

Arend Jan Kamp is 24/7 van de vroege uurtjes voorbeurs tot de late uurtjes After Hours uw gastheer op IEX, als hij in geheel eigen stijl (bondig, maar toch uitbundig) de beursdag met u doorneemt. Van aandelen en indices, via commodities, langs de rentemarkten, naar haute finance tot politiek en centrale banken. Arend Jan is ...

Recente artikelen van Arend Jan Kamp