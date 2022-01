AEX stuit op barrière: dreigt een bearish pullback?

Technisch komt de AEX potentiële verkopers tegen, nu de index is teruggekeerd bij de voormalige bodems in de range 751-759.

Hiermee zou er in technisch opzicht sprake kunnen zijn van een klassiek bearish pullback scenario.

Klassiek bearish pullback scenario

Deze situatie komt doorgaans als volgt tot stand:

Eerst is de AEX door de bodems van de afgelopen maanden gezakt, die rond 751-759 punten lagen.

Vervolgens zakte de beurs weg, waarbij een intraday low rond 734,71 werd aangetikt.

Nadat koopjesjagers weer instapten, herstelde de AEX naar een intraday high van 758,87 punten op donderdag

punten op donderdag Indien de herstelbeweging stukloopt in de oude steunzone 751-759 is er sprake van een bearish pullback.

De bearish pullback zou worden bevestigd door een lagere top onder de oude steunzone.

Omdat de AEX in het huidige herstel ook de bovenkant van het steile dalende trendje tegenkomt, is er sprake van een dubbele horde.

Vooralsnog is het verstandig om even de kat uit de boom te kijken. Een klassiek bearish pullback scenario is er pas indien zich in de range 751-759 een lagere top vormt.

Vandaag bekijk ik de AEX, zowel op korte als op lange termijn.

Kort: AEX-index herstelt richting de voorliggende koersbodem

De Nederlandse beurs keert terug naar de voormalige bodem. Deze oude steun fungeert als nieuwe weerstand.

Zolang de koers hieronder blijft, oogt het technische beeld negatief. Er ligt steun op 713,94 punten (de bodem van 21 juni 2021).

Wees erop alert dat zich nog geen nieuwe lagere top onder de de blauwe stippellijn aftekent.

De weerstand bevindt zich rond 812,55 punten (gevormd op 4 januari).

In een eventueel herstel zal de AEX op aanbod stuiten in de buurt van de oude (gebroken) bodems. Deze voormalige steunlijn is op de grafiek afgebakend met de blauwe stippellijn.









Lang: AEX-index begint te wankelen

Het plaatje van de AEX-index wordt er niet beter op. Eerder al is de stijgende trend gebroken. Nu lijkt het erop dat de AEX-index een lagere koerspiek aan het vormen is rond 812,55 punten (gevormd op 4 januari).

Thans breekt de AEX nipt door de steun van 751,06 punten . Een overtuigende doorbraak onder de steun van 751,06 punten (de bodem van 8 oktober 2021) zou de verzwakking bevestigen en een verkoopsignaal opleveren.

Na een overtuigende uitbraak hieronder kan de AEX-index verder omlaag richting 677,88 punten (de bodem van mei 2021). De weerstand is gevormd op 829,66 punten (gevormd op 19 november 2021).







Uitleg bearish pullback

Op onderstaande voorbeeldgrafiek van een bearish pullback beweegt de koers een tijd lang tussen de 110 (bodems K1 en K2) en 110 (lees verder onder de grafiek).

Een verzwakking treedt op nadat de steun rond 100 wordt verbroken. In dat geval spreken we doorgaans van een verkoopsignaal.

Vervolgens wordt een duidelijke lagere bodem gevormd, waarna een opleving vormt in de buurt van de bodems K1 en K2 spreekt men van een pullback.

Na de lagere top onder 100 volgt een daling.

Volgens het principe van de pendulum swing is de te verwachten daling ongeveer even groot als de afstand tussen bodems K1 en K2 en de toppen V1, V2 en V3.

Op bovenstaande voorbeeldgrafiek zou dit een neerwaarts koersdoel opleveren van 89.

Een bearish pullback heeft dus de volgende kenmerken

Een bodem wordt neerwaarts gebroken, waarna de koers verder zakt. De doorbraak van de bodem geldt als een verkoopsignaal. In het geval van de AEX was die bodem gevormd in de range 751-559 punten.



Als gevolg van het verkoopsignaal volgt een harde daling. Nadat koopjesjagers vinden dat de koers voldoende is gedaald, stappen zij weer in, waardoor zich een herstel aftekent.



Doorgaans komen de verkopers weer terug rond de voormalige bodem. De bearish pull back komt tot stand als zich een lagere top vormt. Dus indien zich bij de AEX in de buurt van de range 751-757 punten een lagere top vormt, wordt het verkoopsignaal bevestigd.



Zodra de opmars daar stagneert en zich een duidelijke top aftekent is de pullback voltooid en kunnen de koersen weer dalen.