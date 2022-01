Slotcall: Sterke comeback van de AEX, maar Galapagos verplettert alles en iedereen

Het is lastig een verklaring te vinden voor de koersrit die de AEX vandaag maakte. De Nederlandse hoofdindex opende bijna 2% lager, om enkele uren later op +0,2% te sluiten.

Reden voor de lage opening was het Amerikaanse rentebesluit dat gisterenavond genomen werd. Hieruit bleek dat de Federal Reserve vindt dat het snel tijd wordt om de rente te verhogen. De meeste experts verwachten dat deze eerste renteverhoging halverwege maart doorgevoerd zal worden.

“Het is nu voor 99% zeker dat de Fed in maart de rente verhoogt, de steunprogramma's stillegt en daarna de balans gaat afbouwen. Over dat laatste wilde Powell gisteren niet verder in details treden. En toen begon hij onrust te zaaien, want de economie kent veel vraagtekens”, schrijft marktcommentator Arend Jan Kamp erover.

De belangrijkste punten klinken beleggers niet al te best in de oren. Zo is de inflatie nog steeds veel hoger dan verwacht, valt het Powell op dat de arbeidsmarkt ontzettend krap is en ondertussen groeien de loonstrookjes stevig door. Daarnaast lijken de problemen in de aanvoerketens maar niet op te houden en ziet de Fed-voorzitter de coronapandemie ook nog niet achter de horizon verdwijnen.

Kortom, geen optimistisch verhaal, maar de belangrijkste reden waarom de markt in eerste instantie negatief reageerde, was dat hij verdere renteverhogingen niet uitsluit. Het is zelfs mogelijk dat bij iedere rentevergadering de rente opwaarts wordt bijgesteld.

Grote naam aan het roer bij Galapagos

Bij Galapagos (+22,3%) is er ook sprake van een opwaartse bijstelling. Reden was uiteraard de benoeming van de nieuwe CEO Paul Stoffels, in het verleden tweede man bij Johnson & Johnson.

“De aanstelling van Stoffers als nieuwe topman van Galapagos is zonder meer goed nieuws voor beleggers. Allereerst kan hiermee een begin worden gemaakt met herstel van het vertrouwen. Daarnaast is de nieuwe ceo in onze optiek in meerdere opzichten ook een uitstekende match”, schrijft senior analist Martin Crum in zijn analyse van Galapagos.

Drie Amerikaanse macro's

Ik zou het haast vergeten, maar er waren ook nog belangrijke Amerikaanse macrocijfers. Te beginnen met de nieuwe aanvragen voor een werkloosheidsuitkering in de Verenigde Staten. Het aantal aanvragen daalde met 30.000 tot 260.000 en is daarmee lager dan de 265.000 waar economen op rekenden. Het vierweeks voortschrijdend gemiddelde, dat doorgaans minder volatiel is, kwam uit op 247.000 aanvragen. Dat is juist weer 15.000 meer dan een week eerder.

Ook bleek dat de groei van de Amerikaanse economie in het vierde kwartaal van vorig jaar weer is toegenomen. Het bruto binnenlands product steeg dat kwartaal met 6,9% op jaarbasis. Flink meer dan de 5,5% waar economen van uitgingen.

Tot slot waren daar nog de nieuwe orders voor duurzame goederen in de VS. Die zijn in december iets sterker dan verwacht gedaald. De orders daalden 0,9%. Er was vooraf gerekend op een daling van 0,6%. In november stegen de orders nog met 3,2 procent.

Fantasie in overvloed bij Tesla

De cijfers van Tesla (-6,6%) vielen Paul Weeteling een beetje tegen, maar hij hoorde weer ruimschoots fantasie in de earnings call van gisteren. "De markt prijst de groei van de autoproductie en een verdere margeverbetering al te weinig in. Zeker gezien alles wat Tesla in de pijplijn heeft zitten op het gebied van zelfrijdende auto's, de energietak waar dit jaar 200% groei verwacht wordt en de Tesla Bot.”

Rentes

Licht stijgende rentes. In Nederland klimt de tienjaarsrente tot 0,08%.

Brede markt

De AEX (+0,2%) presteerde minder goed dan Frankrijk (+0,4%) en de Duitse Dax (+0,5%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) daalt tot 33,4 punten.

Wall Street koerst in het groen: S&P 500 (+1,3%), Dow 30 (+1,4%) en de met tech beladen Nasdaq (+0,9%).

De euro daalt 0,8% en noteert nu 1,115 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (-1,4%) en zilver (-3,6%) dalen behoorlijk.

Olie: WTI en Brent doen beide +0,5%.

Bitcoin (+0,8%) stijgt.

Het Damrak:

Een flinke koersdoelverhoging voor ASMI (-1,3%). Bank of America krikte zijn koersdoel op van €464 naar €595. Dit gaat nog altijd gepaard met een koopadvies.

(-1,3%). Bank of America krikte zijn koersdoel op van €464 naar €595. Dit gaat nog altijd gepaard met een koopadvies. ArcelorMittal (-0,8%) kreeg juist een behoorlijke koersdoelverlaging, en wel van Goldman Sachs. Het advies ging omlaag naar houden en gaat nu gepaard met een koersdoel van €33.

(-0,8%) kreeg juist een behoorlijke koersdoelverlaging, en wel van Goldman Sachs. Het advies ging omlaag naar houden en gaat nu gepaard met een koersdoel van €33. Groei- en waardeaandeel DSM (-0,7%) heeft de marktwaarde de afgelopen tijd met circa 18% zien slinken. Dit niet op basis van tegenvallende bedrijfscijfers, maar als onderdeel van een bredere markt-herwaardering naar aanleiding van het verkrappende beleid van met name de Fed. Lees voor meer informatie de uitgebreide analyse van DSM.

(-0,7%) heeft de marktwaarde de afgelopen tijd met circa 18% zien slinken. Dit niet op basis van tegenvallende bedrijfscijfers, maar als onderdeel van een bredere markt-herwaardering naar aanleiding van het verkrappende beleid van met name de Fed. Lees voor meer informatie de uitgebreide analyse van DSM. Degroof Petercam heeft zijn koersdoel voor PostNL (+2,9%) verlaagd van €5,30 naar 4,50, maar nog altijd met een koopadvies.

(+2,9%) verlaagd van €5,30 naar 4,50, maar nog altijd met een koopadvies. Aalberts (-0,0%) neemt het Duitse ISEL over. ISEL ontwikkelt en produceert CNC-machines, robotics en lineaire technologie, naast componenten en software. Het Duitse bedrijf boekt jaarlijks een omzet van circa 35 miljoen euro met 200 werknemers.

(-0,0%) neemt het Duitse ISEL over. ISEL ontwikkelt en produceert CNC-machines, robotics en lineaire technologie, naast componenten en software. Het Duitse bedrijf boekt jaarlijks een omzet van circa 35 miljoen euro met 200 werknemers. Citi is Galapagos (+22,3%) gaan volgen en heeft een koopadvies met een koersdoel van €61 afgegeven.

Adviezen

ASMI: naar €595 van €464 en kopen - Bank of America

ASML: naar €846 van €819 en kopen - Bank of America

PostNL: naar €4,50 van €5,30 en kopen - Degroof Petercam

ArcelorMittal: naar €33 van €42 en verlaagd naar houden - Goldman Sachs

Galapagos: koopadvies met een koersdoel van €61 - Citi

Agenda vrijdag 28 januari 2021

06:30 Producentenprijzen - December (NL)

06:30 Producentenvertrouwen - Januari (NL)

06:45 WDP - Cijfers vierde kwartaal

07:00 UniCredit - Cijfers vierde kwartaal (Ita)

07:00 Signify - Cijfers vierde kwartaal

07:30 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Fra)

10:00 Geldhoeveelheid - December (eur)

11:00 Consumentenvertrouwen - Januari def. (eur)

11:00 Economische groei - Vierde kwartaal vlpg. (Bel)

11:30 Inflatie - Januari (Bel)

13:00 Caterpillar - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Colgate-Palmolive - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Chevron - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Persoonlijke inkomens en bestedingen - December (VS)

14:30 Arbeidskosten - Vierde kwartaal (VS)

16:00 Consumentenvertrouwen Michigan - Januari def. (VS)

00:00 SnowWorld – Bava