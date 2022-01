Goud als veilige haven?

Eindelijk is die man uitgepraat. En hij laat flink rode beurzen achter.



Gelukkig Nasdaq longs gisteren verkocht op 14.400 en 14.500 punten. Dat maakt dat mijn huidige posities van een dubbele backup naar een 3-voudige back up ging. En daar maak ik vandaag een 2.5 back up van. Oftewel ik laat heel beperkt wat Nasdaq longs bij. Zojuist Dow Jones long gekocht op een future stand van 33.925 punten of zo. De huidige stand. Mijn handelsmeter geeft voor de komende 3 dagen de bodem aan in de Nasdaq 100. Dus nog wat shaky days te gaan. Eerst leek de bodem begin van de week gezet te gaan worden. Ietsjes later. Niettemin verwacht ik een flink herstel van de Nasdaq. Maar posities managen is het aller belangrijkste. En dat gaat voor alles. Verbaast u dus niet over een 'krachtig' plotseling herstel in de Amerikaanse indices. Er is heel veel ruimte hiervoor. Mijn Nasdaq longs staan overal op verlies. Maar ik heb de break even prijs kunnen verlagen van 14.400 punten naar 14.250 punten. En dat is in zicht. China High Tech noteerde even heel lichtjes in de plus voor me, maar die staan weer op verlies. Ik ben tijdelijk gestopt met China Hight Tech kopen, maar zodra de rebound in de Nasdaq vormen begint te krijgen, ben ik direct koper in ze. Futures herstellen zich prima na de Europese future openingen. Ga zo door. Op weg naar G R O E N (E futures).