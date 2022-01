Goud als veilige haven?

De aandelenbeurzen weten wat te herstellen na de forse koersdalingen van de afgelopen weken. Hoewel veel indices al flink wat technische schade hebben opgelopen, lijkt de huidige opleving wel wat rust onder beleggers terug te brengen.

Toch zijn de zorgen over een mogelijke grotere koersdaling nog zeker niet van tafel. Indien ook deze opleving vroegtijdig in de kiem wordt gesmoord, is het risico nog altijd aanwezig dat we in een bearmarkt belanden. Zeker de indices met een wat grotere weging aan techfondsen, waaronder de AEX-index, liggen er technisch broos bij.

Uiteraard rijst dan de vraag waar beleggers hun geld wel in kunnen steken. Obligaties bewegen al langere tijd in een dalende trend en zijn hierdoor niet interessant. Bitcoin heeft inmiddels ook bewezen geen veilige haven te zijn, dus dan blijven er nog maar weinig alternatieven over. Ik verwacht daarom dat goud wel weer een rol van betekenis kan gaan spelen. Het technisch beeld oogt in ieder geval niet slecht.

Goud wacht op uitbraak

De goudprijs is na de sterke stijging van 2019 en de eerste helft van 2020 per saldo niet meer veel opgeschoten. De koers laat een volatiel verloop zien zonder duidelijke richting. De bewegingen binnen de neutrale fase worden wel steeds kleiner. Dit wijst erop dat een uitbraak uit de bandbreedte nadert.

Aangezien de voorafgaande beweging een sterke stijging was, ligt het voor de hand dat de koers wederom opwaarts uit zal breken. Wanneer de correctieve fase (rode stippellijn) wordt afgebroken, zal het beeld flink opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging.

Een doorbraak boven de weerstand rond $1.916 zal de weg vrijmaken voor een stijging richting het all-time high op $2.075. Ik sluit ook niet uit dat de koers daarna verder oploopt richting nieuwe hoogtepunten.

Newmont Goldcorp

Een stijgende goudprijs zorgt vaak voor hogere marges (en koersen) bij de goudmijnbedrijven. Newmont Goldcorp is momenteel het grootste gouddelvingsbedrijf ter wereld en de koers van het aandeel lijkt al vooruit te lopen op een stijgende goudprijs.

Newmont Goldcorp is onlangs opgevangen aan de onderkant van een brede neutrale bandbreedte en veert sterk op. De correctieve fase is afgebroken en een herstel richting de weerstand rond $75 is ingezet.

Barrick Gold

De koers van Barrick Gold, het één na grootste goudmijnbouwbedrijf ter wereld, overtuigt momenteel nog niet. De koers beweegt sinds eind 2020 in een dalende trend, al lijkt de verkoopdruk de laatste maanden wel op te drogen. Het aandeel consolideert binnen de dalende trend en stoeit momenteel met het 200-daags gemiddelde.

Wanneer Barrick Gold boven de 200-dagenlijn weet terug te keren en de eerste horizontale weerstand rond $21,19 weet te breken, zal het technisch beeld flink opklaren en komt er ruimte vrij voor een grotere stijging. Ik acht de kans groot dat deze uitbraak samen zal vallen met een opwaartse uitbraak van de goudprijs. Nog even geduld dus.