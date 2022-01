Fed live: haviks en dat was het het gratis geld

Vangen:

26 Jan - 20:50:33 [RTRS] - POWELL: WE ARE OF A MIND TO RAISE RATES AT MARCH MEETING

Rente verhoging in maart en de balans afbouwen zijn de voornaamste, maar niet onverwachte aspecten van het Fed-rentebesluit. Het besluit wordt slecht ontvangen, want Fed-voorzitter Jerome Powell meldt veel onzekerheden. Mijn interpretatie:

Inflatie gaat al harder, maar moet in de loop van dit jaar afkoelen

Lonen stijgen al harder, maar moeten in de loop van dit jaar afkoelen

Supply chain issues houden langer aan dan verwacht

De arbeidsmarkt is krap, heel krap

De economie draait goed, maar Covid-19 en die hele waslijst aan issues maakt het zicht op de economie diffuus

Nog geen uitsluitsel over balans

De voorzitter sluit niet uit dat er meer dan drie of vier rentestappen komen dit jaar

Resultaat? Haviks dus. Denkt de markt soms aan een loonprijsspiraal...? Ik zit er zelfs nu nog te vers op om daar iets over te kunnen zeggen.

Aandelenkoersen omlaag

(Amerikaanse) rentes omhoog

Dollar trekt aan

Dat was het gratis geld tijdperk. Als ik goed zie is voornaamste nieuws dat #Fed balans echt gaat afbouwen. Amper koersreacties#AEX pic.twitter.com/BTVlPth9qA — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2022

Voor die die-hards:

Here's what changed in the new Fed statement https://t.co/fdlIWguqWq — CNBC (@CNBC) January 26, 2022

Quotes van Powell (bron Reuters). Hij gaat dus niet in op vraag hoe Fed balans gaat afbouwen. Wel dat het misschien sneller en slagvaardiger gaat dan vorige keer. De rente blijft voor de Fed hét instrument om te verkrappen: