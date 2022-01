Slotcall: draaidag, maar kou nog niet weg en Fed en Tesla komen nog

De koersen herstellen vandaag, de volatiliteit loopt vandaag hard terug, maar de beursdag moet eigenlijk nog beginnen. Ja heel grappig dit, maar ik bedoel natuurlijk wat anders.

Om 20:00 uur neemt de Fed een rentebesluit en om 22:00 uur zijn er cijfers van onder meer Tesla en Intel. Copy paste uit mijn morning call: wat willen we van de Fed weten?

Drie of vier rentestappen dit jaar, de eerste is in maart. De Fed heeft er al drie beloofd

Balans verkleinen of niet, ofwel obligaties doorrollen of niet als ze aflossen, als de maandelijkse steunaankopen in maart zijn beëindigd

Hoe lijkt het met de inflatie en werkgelegenheid te gaan en dan vooral of er een loonprijsspiraal is of niet

Hoe staat het met de economie (supply chain, energie, transport et cetera)

(Wat vindt de voorzitter van de huidige markten)

Voor vanavond gaar de markt vrijwel unaniem uit van ongewijzigd beleid. Intussen rekent ze momenteel wel op vier rentestappen dit jaar. Uiteraard volgt u het rentebesluit hier live op IEX. Overbodig te zeggen dat de koersen hard kunnen reageren bij nieuws of een quote, zeker in deze roerige markt



Tot dusverre houden de beurzen redelijk hun gemak vandaag. Vanaf opening liepen de koersen op het Damrak lekker op, hielden de winst vast en onderweg waren er geen abrupte draaien, wisselingen et cetera. Ik neem een halfjaargrafiek voor duidelijker beeld. De AEX is nog lang niet uit de gevarenzone.



De volatiliteit zakt een zwik procenten, maar is nog steeds hoog. De koersen kunnen ieder moment weer speren, zakken of een andere kant uit vliegen, vallen, opstaan en weer doorgaan.



De brede markt, lekker groen bord vandaag. Zie nogmaals die AEX- en VIX-grafieken, ontleent u hier niet meteen bullishe rechten aan. De dollar stijgt iets. Dit is de eerste koers waar u naar kijkt straks bij de Fed, dan de Amerikaanse rente, dan de S&P 500 en Nasdaq 100, de volatiliteit en uw eigen aandelen.

Als de dollar (hard) beweegt, kijkt u zeker ook bij goud en mogelijk andere commodities en naar crypto kijkt u sowieso al. AEX, dollar en volatiliteit heb ik al genoemd, wat ziet u nu verder?

Alle Europese beurzen laten mooie plussen zien

Amerika is weer verdeeld: technologie laat een fraaie en waarde-aandelen laten een prima rally zien

Olie gaat hard

Crypto gaat nog veel harder

Goud krijgt een tikkie

Nogmaals, er is veel mogelijk tussen 20:00 en 22:00 uur (en ver daarna met Tesla), maar zo ziet het er op het slot van het Damrak uit.

De rentes stijgen voorzichtig en de VS Treasuries lijken op de Fed te wachten:

Beursplein 5

Eerst dit. Mocht u het gisteren hebben gemist, kijkt u op uw gemak nog even terug:

Geen cijfers vandaag op het Damrak, maar ASML kunnen we altijd bij u kwijt.

Heeft onze desk ook nog een idee:

Dan nog de adviezen van vandaag en dan kan u zelf al her en der wat beweging duiden:

Verder valt op dat zowel de winnaars als de verliezers dit jaar goed liggen. Zie zeg maar de twee linkerrijtjes van de vijf in zowel AEX, AMX als AScX. Defensief en cyclisch liggen minder goed, of dalen zelfs en die vinden we weer in de twee rechterrijtjes. Zijn er nog specifieke dingen? Amper.

Hoor ik dat goed in de verte? Volgens mij kan ik CEO Ben van Bulderen en de zijnen van Shell in Londen horen lachen. Beste hoofdfonds dit jaar

Paar straten verderop kantoort Unilever en daar kunt u weer een speld horen vallen? Die reorganisatie maakt echt niets los op de beurs. Dit verhaal is zeker nog niet af...

Flow Traders is de enige daler in de AMX, ofwel wat is dit toch een mooi contrair fonds

Tot slot, BAM beweegt wat zuinig vandaag.

De uitslagen nog: