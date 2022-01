Waar zijn ze gebleven? Particulieren kopen de dip niet meer

Particuliere beleggers verlaten dit jaar massaal de beurs, voorspelde ik gisteren in ons webinar.

De IEX Outlook 2022 met concrete tips: kijk hier terug https://t.co/vHIWvcsj4g #IEX — IEX.nl (@IEXnl) January 26, 2022

Daar zijn ze al mee bezig? Toeval of niet, dit schrijft BlackRock econoom Lukas Daalder vandaag in zijn wekelijkse FD-column. Duidelijk. Mijn redenatie gisteravond was onder meer:

De popie jopie 2020 aandelen en crypto hebben flinke klappen gehad, of zijn zelfs gedecimeerd. Kortom, het leuke aan beleggen is er af

(De illusie hebben om) in een namiddag rijk worden is er niet meer bij. Drie koerstikken uitzitten is voor veel particulieren spreekwoordelijk al lange termijn beleggen en geduld, ho maar

Het gratis geld raakt op, maar de boodschappen worden rap duurder en de rekeningen vliegen omhoog. En de Robinhood rekening duikt omlaag...

Geen lockdowns meer, iedereen weer aan het werk en niet meer de hele dag de tijd óm



Ik zei nog iets waarvan ik echt hoop dat het niet gebeurt. U wilt het niet horen, u gaat het mij ook weer laten weten, maar het is wel zo. Particulieren hebben een slechte naam op de beurs en wel hierom. Zie ook het geklaag over koersmanipulatie bij PostNL. Niemand over gehoord toen koers nog steeg...

Gisteren zei ik ons webinar dat we na feest wss schandalen krijgen op beurs. Gaan we al vandaag: als particulieren winnen is er Bokito gedrag, bij verlies huilen en wijzen



Jarenlang 10.000 rode vlaggen voor je neus gehad, toch doen en dan boos als je bietenbrug op gaat https://t.co/CDKlIILtM2 pic.twitter.com/MEFFAfFrsh — Arend Jan Kamp (@ArendJanKamp) January 26, 2022

OK, als inderdaad de particulieren - als eerst aangewezen vrijwilligers om vallende messen op te vangen - de beurs de rug toe keren, moet de vaste hap zelf op zoek naar en new normal. Want dat is het wel nu, nu het Umfeld voor de markten voor het eerst sinds de Kredietcrisis fundamenteel verandert.

Oplopende inflatie en rente, terugtrekkende centrale banken en misschien vertrekkende particulieren: het is allemaal nog niet definitief. Het is denk ik vooral de vraag of de inflatie voor een loongolf gaat zorgen. Want dan krijgen we een vliegwiel, dat heel moeilijk te stoppen is. Zie de stagflatie 1973-1981.

Dat is denk ik nu het worst case scenario: in die periode was er veel te lage groei, veel te hoge inflatie, stegen de lonen, deden de rentes double digits en... aandelen noteerden nog geen tien keer de winst. Ze doen nu het dubbele... Best case scenario is dat alle problemen als sneeuw voor de zon verdwijnen.

Stagflatie is denk ik nu de grote vrees van Wall Street, Washington en de Fed, hét trauma ná de Krach 1929 & Grote Depressie. Het is nog lang niet zo ver, ik voorspel het ook niet, maar dit is gewoon risicoanalyse. Ik laat u zien wat er kán gebeuren, áls. Allereerst een vreselijke beurs, geen droog brood.



En dat met...



We weten uit eigen ervaring dat de Fed geld héél goedkoop kan maken. Ze draait er ook niet de hand voor om geld héél duur te maken. En u zoekt het dan maar uit met uw aandelen, want dat is niet het mandaat van de centrale bank.



Toch ook nog vreugde - achteraf dan! - want deze periode leverde wel de beroemdste beurstijdschriftvoorkant ooit op. Uit 1979. U weet wat aandelen deden sindsdien. Per saldo ontploft.

Halvering van waarderingen is wel heel veel, daar moeten inflatie, rentes en lonen wellicht jarenlang per saldo veel stijgen, of hoog noteren. Toch valt mij momenteel op de aandelenbeurs op dat veel waarderingen van mooie, maar dure fondsen nog veel harder afkomen dan de koers. Ergo, de winsten stijgen.

Bij ons zijn vooral deze maand Adyen, ASMI, ASML, DSM, IMCD, UMG en Wolters Kluwer hier voorbeelden van. Dit zijn ook de hardste dalers. Merk op dat de goedkoopste fondsen... Juist, die stijgen of liggen beter.



Bonusplaatje, de Keukenkampioen-index ook maar even:



Mijn gokje was toen ik dit plaatje maakte, dat Tesla nog het enige Nasdaq 100 fonds is dat nog meer dan honderd keer de winst doet. Scheelt niet eens zoveel. De paar fondsen die nu nog duurder zijn ken ik niet. Ik wil ze ook niet weten. Datadog is wel leuke naam, maar kijk uit voor de hond in de pot?

Merk ook even Amazon op, dat we vorig jaar gewoon uit het oog verloren na het vertrek van CEO Jeff Bezos. In 2015 betaalden we nog ruim 500 keer de winst voor dit aandeel. Ten overvloede: om 22:00 komt Elon Musk met zijn Q4- en jaarresultaten door.



En de andere kant dan? Bij deze. Ho ho, niet meteen zonder huiswerk maken - 2020 is echt voorbij hoor - de goedkoopste aandelen in. Daar is altijd een reden voor, de markt laat zelden ergens gratis geld liggen. Mij vallen hier vooral veel chippers op, maar ook hier geldt hetzelfde. Zie ook onze chippers.

Die kennen ook alle drie of vier (met NXP) een compleet andere waardering, afhankelijk van welk deel van de markt en producten ze bespelen, concurrentiepositie, cyclusgevoeligheid, kwaliteit van het bedrijf zelf et cetera. Ook hier geldt die kreet, die vroeger nog zo gewoon was onder vooral crypto-fans.

Verdiep u er in



Omdat inflatie-, rente- en loonstijgingen nog zo pril zijn en het nog maar afwachten is of het echt doorzet, laat staan een heel nieuw beurstijdperk betekent, kan de markt nog wel even onrustig en volatiel blijven. Hopelijk zit ik mis, maar routinematig de dip kopen en weer omhoog, is denk ik wel voorbij.

En dat gaat misschien nog meer (nieuwe) particulieren wegjagen.