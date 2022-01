IEX plakt Strong Buy-advies op Wolters Kluwer Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

De IEX Beleggersdesk heeft het advies voor Wolters Kluwer verhoogd van Hold naar Strong Buy.



Door de recente koersdaling handelt het aandeel nu tegen slechts 23 keer de verwachte winst, versus bijna 30 eind 2021. Maar de fundamentals zijn onveranderd en het verdienmodel is ijzersterk, meent analist Niels Koerts. Bovendien heeft de dataleverancier vanwege zijn sterke marktpositie veel pricing power. In zijn analyse gaat Koerts hier nader op in.



Het advies gaat om deze reden met twee tredes omhoog.



Lees de volledige analyse op IEX Premium.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.