De IEX Outlook 2022 met concrete tips: kijk hier terug

Dinsdagavond 25 januari presenteerde IEX in samenwerking met IG een webinar over 2022. Op welke zaken moet u letten dit jaar en welke aandelen zijn kansrijk? Mocht u het event gemist hebben, dan vindt u hieronder de link om het terug te kijken. Belangrijkste thema's en aandelentips In anderhalf uur wordt u door Pieter Kort (hoofdredacteur IEX) en Erik Mauritz (hoofd Beleggersdesk) bijgepraat over de vijf belangrijkste thema's voor 2022. Vervolgens vertellen Erik Mauritz en Robert Manders (IG) meer over hun favoriete aandelen. Wouter Slot (technisch analist bij IEX) en Salah Bouhmidi (marktanalist bij IG) zetten hun tanden in cryptovaluta en technische trends.

Als u geregeld de IEX BeleggersPodcast luistert, zal u in dit webinar enkele bekende stemmen horen. Marketwatcher Arend Jan Kamp en aandelenanalist Niels Koerts zijn namelijk ook van de partij. Een tipje van de sluier: 'De markt staat in brand' "Anderhalve week geleden hadden wij een mooie presentatie met tien slides voorbereid", vertelt Kamp in het webinar. "Maar toen werd het maandag 24 januari. De markt staat in brand." Om die reden besloten de heren het roer om te gooien en het vooral over de actuele markt te gaan hebben. Zo bespreken zij onder andere of buy the dip op dit moment nog wel van toepassing is. Daarnaast doen Kamp en Koerts maar liefst tien bijzondere voorspellingen voor dit kersverse beursjaar. Klik hier om het gratis webinar terug te kijken.

De Redactie van IEX bestaat uit een team van content managers, journalisten en analisten, met opgeteld meer dan honderd jaar ervaring in het produceren en publiceren van beleggingsinformatie en -opinies. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies, of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. Het is mogelijk dat redactieleden posities hebben in een of meer van de genoemde fondsen. Klik hier voor een overzicht van hun beleggingen.