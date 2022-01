Herstel van de AEX is nog broos

Na de recente klappen lijkt de AEX wat te stabiliseren, maar van bodemvorming is technisch geen sprake.

Op korte termijn blijft het aandelensentiment bar en boos. Met de doorbraak onder de steun van 751 punten heeft de AEX de dalende trend gevalideerd.

Het herstel van dinsdagochtend was niet krachtig genoeg om de AEX weer in de buurt van de voormalige steun (van 751,06 punten) terug te brengen.

Stabiel omzetprofiel

Technisch komt er wel iets van hoop in de markt. Dat zien we terug in het omzetprofiel. De verbetering in het omzetverloop kunnen we afleiden uit de stabiliserende moneyflow.

De moneyflow-indicator laat al sinds medio november een zwak verloop zien, maar in de afgelopen dagen nemen we enige stabilisatie waar.

Dit proces is echter nog heel pril, dus we kunnen er op dit moment nog niet al te veel uit afleiden. Maar het is wel verstandig om het volumeverloop goed in de gaten te houden.

Vandaag bekijk ik de AEX en de Nederlandse moneyflow-indicator.

AEX-index is door de steun van 751,06 gezakt

AEX-index is verzwakt nadat voormalige koersbodems zijn gebroken. De lagere koerspieken signaleerden al een toenemende verkoopdruk. Nu de voormalige steun definitief is gepasseerd, gaan we uit van een verdere koersdaling.

De volgende steun ligt rond 713,94 punten (de bodem van 21 juni 2021). De weerstand ligt op 812,55 punten (de top van 4 januari). In een eventueel herstel zal de AEX op aanbod stuiten in de buurt van de oude (gebroken) bodems.

Deze voormalige steunlijn is op de grafiek afgebakend met de blauwe stippellijn.

De moneyflow-indicator stabiliseert wat

De sterke kapitaalvlucht lijkt iets af te nemen nu de moneyflow-indicator wat stabiliseert. Op langere termijn is de dalende tendens van de indicator overigens nog steeds niet gebroken.





Wat is moneyflow?

De indicator die verborgen koop- of verkoopdruk kan blootleggen, is de moneyflow. Deze indicator is afgeleid van het volumeverloop. Zo geeft de Moneyflow Indicator van de AEX de onderliggende geldstromen van de Nederlandse beurs weer.

In de berekening van deze indicator worden de beursomzetten op het Damrak en het koersgedrag van de AEX cumulatief verwerkt.

Een stijgende moneyflow duidt op de instroom van vers kapitaal. Een dalende moneyflow geeft aan dat er juist geld aan de markt wordt onttrokken. Een zijwaarts tenderende moneyflow signaleert dat de geldstromen in evenwicht zijn.

De kracht van deze indicator ligt vooral in eventuele afwijkingen. Stijgt de beurs, maar daalt de moneyflow, dan gaat de rode vlag omhoog. Blijkbaar zijn er dan wel voldoende kopers, maar beschikken ze over beperkte geldmiddelen.

Maar daalt de beurs met een stijgende moneyflow, dan is het opletten. Mogelijk nadert de beurs dan een bodem. Blijkbaar zijn er dan nog wel verkopers, maar onttrekken ze geen geld meer aan de beurs. Dan zou je moeten klaarzitten om bij een trendomkeer toe te slaan.