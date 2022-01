Slotcall: Adyen geeft de volatiliteit in de markt goed weer

De AEX (+0,4) startte veelbelovend in het groen, maar zakte rond het middaguur een beetje weg. Toch lukte het de Nederlandse hoofdindex vlak voordat de beurs zijn deuren sloot toch weer in het groen te belanden.

Frappant is Adyen (-0,8%), waar het bij opening de index leidde, sloot het aandeel vandaag in het rood. Dat weerspiegelt dan ook goed de volatiliteit die op dit moment heerst. De CBOE Vix-index klom steeg vandaag flink tot 33,4.

Een ander voorbeeld is Just Eat Takeaway, dat een groot deel van de dag rond de 7% in de min koerste, om tegen het einde de schade te beperken tot 'slechts' -3,4%. Hoewel de AEX in het groen sloot, blijft de index achter op de mid- en smallkappers. De AMX en AScX doen respectievelijk namelijk +1,3% en +1,1%.

Macrocijfers

Hoewel we pas enkele weken in 2022 leven, staat de AEX year-to-date al op -7,3%. Dat gegeven op zichzelf zegt natuurlijk niet zo veel voor de rest van het jaar, maar een echt lekker begin is het niet. Meer betekenis heeft de voorspelling van het Internationaal Monetair Fonds, dat ervan uitgaat dat de wereldeconomie in 2022 4,4% zal groeien, een half procentje minder dan de voorspelling die het fonds in oktober vorig jaar deed. Uit de ramingen komt ook naar voren dat de groei in 2023 nog maar 3,8% zal zijn. Daarmee vertraagt de groei, want in 2022 groeide de wereldeconomie nog met 5,9%.

Het Duitse ondernemersvertrouwen is in januari echter gestegen, zo bleek vanochtend uit cijfers van het onderzoeksinstituut Ifo. De index steeg naar 95,7 in januari, terwijl economen voorspelden dat het Duitse ondernemersvertrouwen voor de industrie en de handel heel lichtjes zou dalen naar 94,7.

Het vertrouwen van Amerikaanse consumenten in de economie daalde daarentegen. Waar de index in december nog op 115,2 stond, is-ie in januari gedaald tot 113,8. Dat is overigens een minder erge daling dan op voorhand gedacht, experts gingen er namelijk vanuit dat de index tot 111,7 zou zakken.

Onverwachte cijfers van PostNL

“PostNL (+7,2%) kwam vanochtend onverwachts met voorlopige jaarcijfers naar buiten. Met die cijfers was weinig mis: het concern voldeed met speels gemak aan de outlook en wist met een sterke free cashflow de (eigen) prognose zelfs licht te overtreffen”, schrijft Martin Crum in zijn analyse van PostNL.

De voorlopige jaarcijfers van PostNL zijn dus goed, zij het dat de omzet iets onder verwachting uitkwam. De financiële conditie van PostNL is inmiddels dusdanig gezond dat het management een aandeleninkoopprogramma afkondigde van €250 miljoen, uitgesmeerd over twee jaar. Wat dit voor invloed heeft op het koersdoel en advies dat Crum op de pakketbezorger plakt, leest u hieronder.

PostNL is royaal voor de aandeelhouders #PostNL https://t.co/71h9dln8Cg — IEX Beleggersdesk (@Beleggersdesk) January 25, 2022

Wolters Kluwer

“Door de recente koerscorrectie heeft de waardering van Wolters Kluwer (+0,5%) een aardige deuk opgelopen. En dat terwijl de fundamentals van het bedrijf niet zijn veranderd”, schrijft analist Niels Koerts in zijn analyse van Wolters Kluwer. Wat de koerscorrectie met het advies van Koerts heeft gedaan leest u in zijn uitgebreide analyse hieronder.

Brede markt

De AEX (+0,4%) presteerde vandaag iets minder goed dan Frankrijk (+0,9%) en Duitsland (+0,6%).

De CBOE VIX-index (volatiliteit) stijgt flink tot 33,4 punten.

Wall Street koerst behoorlijk in het rood: S&P 500 (-1,8%), Dow Jones (-1%) en de Nasdaq (-2,5%).

De euro daalt 0,4% en noteert nu 1,128 ten opzichte van de Amerikaanse dollar.

Goud (+0,2%) stijgt terwijl zilver (-0,8%) daalt.

Olie: WTI (+1,3%) en Brent (+1%) klimmen.

Bitcoin (+1,5%) stijgt.

Het Damrak:

Barclays heeft UMG (-1,2%) op de verkooplijst geplaatst. Dit doet de zakenbank nadat het zijn koersdoel voor UMG heeft teruggeschroefd van €22,80 naar €21,25.

(-1,2%) op de verkooplijst geplaatst. Dit doet de zakenbank nadat het zijn koersdoel voor UMG heeft teruggeschroefd van €22,80 naar €21,25. Ook Adyen (-0,8%) heeft een koersdoelverlaging gekregen. Deutsche Bank verlaagde zijn koersdoel namelijk van €2.550 naar €2.270. In tegenstelling tot UMG blijft het bij Adyen wel bij een houdadvies.

(-0,8%) heeft een koersdoelverlaging gekregen. Deutsche Bank verlaagde zijn koersdoel namelijk van €2.550 naar €2.270. In tegenstelling tot UMG blijft het bij Adyen wel bij een houdadvies. Aegon (+1,3%) heeft een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €50 miljoen afgerond.

(+1,3%) heeft een aandeleninkoopprogramma ter waarde van €50 miljoen afgerond. " Heijmans (+0,9%) is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam", schrijft ABM Financial News.

(+0,9%) is in opdracht van woningcorporatie Stadgenoot gestart met de bouw van 203 sociale huurwoningen op eiland Oostenburg, de nieuwe stadswijk in het oostelijk deel van het centrum van Amsterdam", schrijft ABM Financial News. “Prima jaarcijfers voor NSI (+1,1%)”, schrijft Peter Schutte in zijn analyse van NSI. “Dit jaar wel een tijdelijke dip in de resultaten door desinvesteringen, maar de solide balans geeft ruimte het dividend op hoog niveau te stabiliseren. Voor de komende jaren ziet het er goed uit en lijkt het dividend vrij zeker.”

Adviezen

Air France-KLM: naar €3,25 van €3,60 en verkopen - Berenberg

Adyen: naar €2.270 van €2.550 en houden - Deutsche Bank

OCI: naar €35 van €28 en kopen - ING

UMG: naar €21,25 van €22,80 en verlaagd naar verkopen - Barclays

Philips: naar €41 van €53 en kopen - Goldman Sachs

Agenda woensdag 26 januari 2022

08:45 Consumentenvertrouwen - Januari (Fra)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

13:00 Abbott Laboratories - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 AT&T - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Boeing - Cijfers vierde kwartaal (VS)

13:00 Kimberly-Clark - Cijfers vierde kwartaal (VS)

14:30 Groothandelsvoorraden - December (VS)

15:00 Case Shiller huizenprijzen - November (VS)

16:00 Nieuwe woningverkopen - December (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

20:00 Federal Reserve - Rentebesluit (VS)

20:30 Federal Reserve - Toelichting rentebesluit Powell (VS)

22:00 Intel - Cijfers vierde kwartaal (VS)

22:00 Tesla - Cijfers vierde kwartaal (VS)